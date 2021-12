Mick van Wely: “Twee nieuwe meldingen van vermeende slachtoffers Marco Borsato”

Volgens de misdaadjournalist gaat het om twee verschillende partijen ‘die spreken namens de vermeende slachtoffers’. “We zullen met hen gaan praten, ik ben benieuwd naar hun verhaal”, aldus Mick.

Opgeworpen als pleegvader

John en Mick brachten gister in De Telegraaf het verhaal naar buiten van een 22-jarige vrouw die aangifte heeft gedaan van seksueel misbruik door Marco. De zanger zou zich vanaf haar vijftiende jaar meerdere keren aan haar hebben vergrepen en onzedelijk hebben betast. Marco en het meisje kenden elkaar via haar ouders, de moeder van het meisje zou met Marco hebben gewerkt en de zanger zou regelmatig bij hun over de vloer zijn geweest. Toen de vader van het meisje overleed zou Marco zich hebben opgeworpen als een soort van pleegvader, wat het voor het meisje extra moeilijk maakte om aangifte te doen.

“Zij zat klem”

John vertelde gister al in RTL Boulevard dat er echt aanvullend bewijs is, iets wat Mick gister bij Beau nogmaals bevestigt. Hij legt uit waarom het meisje het moeilijk vond om aangifte te doen. “Zij beschrijft dat aan de ene kant had ik iemand die kocht dit en dat voor me me en hielp me mijn diploma’s halen en aan de andere kant vond zij dat hij over de grens ging wat betreft betastelijkheden. Zij wist als ik hier iets mee ga doen, dan kost dat mijn moeder haar baan en ik heb eindelijk weer een soort van vader en die is dan ook weg. Dus zij zat klem, zo heeft ze dat omschreven.”

Audiobewijs

Het meisje durfde het daarom niet aan haar moeder te vertellen of iemand anders, maar schreef het wel op in haar dagboek. Haar moeder ontdekte twee jaar geleden dat dagboek. “Zij schrok en is met haar gaan praten en naar eigen zeggen hebben ze Marco ook in een gesprek hiermee geconfronteerd op zijn kantoor. “Volgens hen heeft hij toen zeer emotioneel gereageerd.” Pas na sessies met psychologen waarbij volgens de aangifte Marco huilend zijn verontschuldigingen aanbood, voelde de jonge vrouw zich gesterkt om aangifte te doen. Volgens Mick is er qua bewijs ‘audio, foto’s, haar dagboek en haar verklaring’.

