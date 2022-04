Begin dit jaar werd bekend gemaakt dat ten minste zeven vrouwen melding hadden gemaakt van seksueel ongewenst gedrag bij vertrouwenspersonen van uitgever Mediahuis Nederland, eigenaar van De Telegraaf. De misdaadverslaggever werd hierop geschorst en er werd een onderzoek gestart. Naast de schorsing werden hem ook sancties opgelegd.

Excuses Mick van Wely

Mick liet destijds in een verklaring weten dat hij spijt had van zijn gedrag. “Ik realiseer mij dat ik met mijn handelen grenzen heb overschreden en bied daarvoor mijn excuses aan”, zo schreef hij. “Ik zal de komende tijd onder professionele begeleiding aan mezelf werken en hoop na een periode van non-actiefstelling mijn werkzaamheden te kunnen hervatten.

Misbruikschandaal Marco Borsato

Wat de kwestie destijds extra pijnlijk maakte, was dat Mick samen met collega-misdaadverslaggever John van den Heuvel het verhaal van een 22-jarige vrouw die aangifte had gedaan van seksueel misbruik tegen Marco Borsato naar buiten bracht. Hij zat zelfs in diverse talkshows om over dit onderwerp te praten.

Bron: RTL Boulevard