“Mijn favoriete gerechten werden een tikkie gezonder door deze leuke app”

Libelle samen met Jumbo

Elsbeth Drijver (55, coördinator tekstredactie) testte de Jumbo Foodcoach app samen met haar man André, hun zoons (20, 16) en dochter (18). In de Libelle TV videoserie Libelle Challenge legde ze haar ervaringen vast.

Gouden wissels

“Of ik de Jumbo Foodcoach app wil uitproberen? Dat hoef je mij aan het begin van het jaar maar één keer te vragen! Dry January vind ik net wat te ongezellig, maar wat is er mis met (iets) gezonder eten? Het idee is om de vertrouwde boodschappen te doen, samen met de Jumbo Foodcoach. Nee, dat is geen knappe, slanke, sportieve man met een wilskrachtige kin, maar een app op mijn telefoon. Voordat ik de etenswaren in mijn winkelwagen leg, scan ik de barcode met de app om te kijken of er een gezonder alternatief in de schappen ligt: een Gouden Wissel of een Goede Wissel. Een Gouden Wissel past binnen de Schijf van Vijf. Een Goede Wissel valt hier niet onder, maar is wel een stap in de goede richting.”

“Niemand merkte dat het zilvervliesrijst was”

Gezonder koken, groot succes

“Op die manier haalde ik de ingrediënten voor nasi, pasta met roomsaus en burrito’s. Ik besloot mijn gezin niet te vertellen over de wissels. Mijn dochter vroeg wat er aan de hand was met de structuur van de pasta (volkoren spaghetti!), maar had verder geen commentaar. Ook de room- en kaas-wissel had geen enkel gezinslid in de gaten. Nasi idem: niemand merkte dat ik zilvervliesrijst had gebruikt in plaats van witte rijst. De (volkoren) burrito’s werden met gejuich ontvangen. Iedereen was blij met de nieuwe recepten en ze zijn nog gezonder ook. Wat mij betreft komen foute wissels alleen nog bij voetbal voor.”

De favoriete Gouden Wissels van Elsbeth: • Van romige kwark met aardbei naar magere kwark met yoghurt, aardbei en framboos 0% vet



• Van jong belegen kaas 48+ naar jong belegen kaas 30+



• Van naturel tortilla naar volkoren tortilla

Lekker, makkelijk én leuk

Jumbo Foodcoach helpt je in kleine stapjes naar een beter eetpatroon. Maak je favoriete familiegerechten een tikkie gezonder met de Gouden & Goede Wissels, ontdek meer dan 1500 nieuwe recepten en laat je verrassen door gevarieerde weekmenu’s. Eet je vegetarisch, koolhydraat- of caloriearm? Geef je voorkeuren aan in de app en het weekmenu wordt hierop aangepast. Zo wordt gezond eten lekker, makkelijk én leuk!

