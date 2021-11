Mike: “Dat Noa zoveel pijn heeft gehad, vind ik moeilijk te accepteren”

Mike: “Iedere twee uur medicatie, slapeloze nachten, ziekenhuisbezoeken: de afgelopen dertien jaar stond het leven van ons gezin continu in het teken van Noa. Vanwege zijn energiestofwisselingsziekte kon hij niets zelfstandig en had hij vaak pijn. Geen kind zou zo moeten leven. Als moeder doe je er alles aan om ervoor te zorgen dat je kind gelukkig is, beter wordt, een mooi leven kan leiden. Dat dat niet is gelukt, vind ik nog iedere dag heel moeilijk te accepteren.

Tot zijn derde hadden we geen idee wat er met Noa aan de hand was. Hij ontwikkelde slecht. Zo kon hij als eenjarig jongetje omrollen van zijn buik naar zijn rug, maar was hij dit een paar weken later weer verleerd. Dat vonden we vreemd. Een kind hoort juist een stijgende ontwikkeling door te maken en steeds meer te kunnen. Niet steeds minder.

Energiestofwisselingsziekte

Op een nacht – hij was toen drie jaar – was hij plotseling niet meer aanspreekbaar. We raceten naar het ziekenhuis waar een ruggenprik uitwees dat zijn bloedsuiker veel te laag was. De meeste kinderen kunnen prima een aantal uur zonder eten terwijl ze slapen. Noa niet. Hij bleek een energiestofwisselingsziekte te hebben.

Bij deze ziekte zijn de motortjes in de cellen die energie uit voedsel moeten halen, kapot. Hierdoor wekt het lichaam vrijwel geen energie op. En dat heb je juist nodig om te functioneren. De spieren, hersenen, longen, lever, het hart: zonder energie werkt het niet. Noa kon zelfs niet meer kauwen en slikken! We hadden er een dagtaak aan om hem bij alles te ondersteunen en met sondevoeding en een heel team aan fulltime zorgverleners aan huis, kwamen we een heel eind.

Dat was hartstikke zwaar. Voor Noa zelf, voor mij, mijn man en onze andere zoon. Toch waren er ook momenten dat we genoten. Noa kon dan wel niet praten, hij liet wel heel duidelijk zien wanneer hij het naar z’n zin had. In zijn speciale walker gilde hij het soms uit van plezier als hij zowaar een stukje kon ‘rennen’. Op dat soort momenten was ik als moeder ook gelukkig. Noa had vaak pijn, epileptische aanvallen, een ledemaat uit de kom of hij had zo weinig energie dat hij alleen maar voor zich uit kon staren. Als hij even zorgenvrij was, was dat goud waard.

Opgesloten in zijn lichaam

Het laatste jaar gebeurde dat steeds minder. Steeds weer werd hem iets ontnomen. Eerst had hij niet meer genoeg energie om in zijn walker te lopen. Vervolgens verloor hij de kracht om zelfstandig te zitten. En uiteindelijk kon hij zelfs niet meer met zijn vinger op een knopje drukken waar een geluidje uitkwam, terwijl hij daar altijd zo van genoot. Hij raakte opgesloten in zijn lichaam.

Toen Noa dit voorjaar ineens zes weken lang niet of nauwelijks wakker te krijgen was, leek het echt foute boel. Meerdere artsen kwamen langs voor onderzoeken. Was het een oorontsteking? Een andere infectie? We konden niets vinden. Toch bleef ik tegen beter weten in geloven dat het goed zou komen. Dit soort periodes hadden we eerder doorgemaakt. En steeds weer kwam hij erbovenop. We hadden al nooit verwacht dat hij vijf of tien jaar oud zou worden, laat staan dertien! Ook dit zou goed komen, toch?

Hij werd weer wakker. Maar goed kwam het niet. Hij lag alleen nog maar stilletjes in bed. Het was altijd gissen wat er met hem aan de hand was, maar door de jaren heen hadden we goede voelsprieten ontwikkeld. Lag hij niet lekker? Had hij een epileptische aanval? Pijn? Helaas was dat laatste nu het antwoord. En ook al wisten we dat extra pijnstilling zou betekenen dat Noa waarschijnlijk steeds verder zou wegglijden, het was de enige uitweg. Want als je iets als moeder niet wil, is het dat je kind in pijn leeft. Zo simpel is het.

Laatste adem

Noa werd inderdaad steeds zwakker door de hoge pijnmedicatie, totdat het echt niet meer ging. Mijn man en ik waren bij Noa toen hij zijn laatste adem uitblies. We zagen aan zijn gezicht en handjes dat het leven uit hem trok. En toen was hij weg. Urenlang heeft hij nog bij ons op schoot gezeten en hebben we met hem geknuffeld. Gelukkig kon Noa tot de uitvaart bij ons blijven. Hij lag op zo’n akelig koelmatras. Ik vond het vreselijk om hem zo te zien liggen, in de kou.

Zijn kistje moest dan ook vrolijker worden. Een goede vriend hielp ons om er een vliegtuig van te maken. Samen met één van Noa’s verpleegkundigen hebben we het kistje beschilderd met een grote volle maan en op de vleugels regenboogkleuren. Vlieg met me mee naar de regenboog, dat was Noa’s favoriete nummer. In de intro zit een stukje panfluitmuziek. Zodra hij die tonen hoorde, lichtten zijn ogen op en begon hij te wiegen in zijn stoel.

Een gat

Het is vreemd om nu thuis te komen en die sprankelende ogen van Noa niet te zien. Er zit een gat in mijn lijf en in mijn leven. Ruim tien jaar geleden zegde ik mijn werk als grafisch vormgever op om voor hem te gaan zorgen. Vierentwintig uur per dag was ik daarmee bezig. Ik weet nog niet wat ik wil doen met de lege uren die nu zijn ontstaan door het wegvallen van ons manneke. Op dit moment schilder ik elke dag. Vroeger schilderde ik dieren, mensen, planten. Dat lukt op dit moment niet. Ik maak in plaats daarvan nu abstracte schilderijen, heel intuïtief met pure kleuren. Zo probeer ik mijn hoofd leeg te maken.

Als ik te veel tijd heb om na te denken, ga ik piekeren en overvalt me de pijn over alles wat Noa heeft moeten doorstaan. Ik denk dat iedere moeder dat herkent. Je wilt het beste voor je kind: een mooi leven zonder pijn. Dat het me niet is gelukt om Noa dat te geven, vind ik vreselijk. Het zal lang duren voordat ik het onrecht dat Noa daarmee is aangedaan heb verwerkt.

‘Vlieg maar’

Mijn man is rationeler. ‘We hebben alles gedaan wat we konden’, zegt hij. ‘Het is beter zo’. Zelf voel ik dat nog niet zo. Soms zou ik bijna willen dat ik geloofde in de hemel en alles. Dan zou ik het gevoel hebben dat Noa nu rust heeft gevonden en op een betere plek is. Voor mij is hij gewoon weg. Maar heel soms als ik ’s avonds in bed lig probeer ik me voor te stellen dat hij in dat vliegtuigje zit dat ik voor hem beschilderde. ‘Vlieg maar, Noa. Vlieg hoog. Ga op weg naar de maan, vind de regenboog’, zeg ik dan tegen hem. En dan hoop ik maar dat hij geniet.”