Mild winterweer maar vanaf dít moment kans op sneeuw

We vertellen het je in deze weersvoorspelling.

Hoge temperaturen

Laat je dikke handschoenen maar thuis deze week: met 8 à 10 graden wordt het uitzonderlijk warm voor decemberse begrippen. Normaal vernikkelen we in deze maand op de fiets bij temperaturen die toch zeker een graad of 3 lager liggen. Maar dat is nu even niet het geval.

Zon op de planning

Sterker nog, je kunt deze week redelijk wat zon verwachten. Vooral dinsdag en woensdag heb je kans op zonnestralen tijdens je middagwandeling. En regen? Dat zal allemaal meevallen deze week. Vooral 's nachts zullen er wat spatjes vallen. Maar er staan even geen grote hoosbuien op de planning.

Koude wind

Maar vanaf donderdag is het voor weerexperts minder duidelijk wat we kunnen verwachten. Wat de weersvoorspelling tussen dan en de kerstdagen zal doen, is dus nog spannend. Zo is er een grote kans dat vanaf het weekend een koude wind ons land binnentrekt vanuit Scandinavië. Het zou dan een flink stuk kouder kunnen worden in ons land. Al is er ook kans op een mildere noordwestenwind die ervoor zorgt dat we ook het weekend nog van zacht weer kunnen genieten.

Vanaf volgende week dinsdag wordt het in ieder geval een stuk kouder. Houd je vast: de dagtemperaturen liggen naar verwachting tussen 8 graden en -1 (!) graden. Haal je dikste truien dus maar alvast van stal.

-8 graden

Voorlopig hoef je je warme kleren nog niet op te ruimen. Naar verwachting wordt het vanaf volgende week dinsdag kouder en kouder en is er zelfs een kans dat het 's nachts 8 graden vriest. Overdag zou de temperatuur tussen de -3 en 3 graden zijn.

Toch een witte kerst?

Nu horen we je denken: wat betekent al die kou voor de kerstdagen? Kunnen we dan tóch een witte kerst verwachten? Nou, daar is natuurlijk nog één ding voor nodig: sneeuw.

Het is absoluut niet zeker, maar weerexperts zien tijdens de kerstdagen in de berekeningen een aantal zogenaamde ‘sneeuwlijntjes’, vooral in het oosten van het land. Het gaat hierbij vooralsnog om een 20% kans en een sneeuwdek van zo'n 2 tot 5 centimeter maar dat mag de pret niet drukken. Dat hartstochtelijke hopen op een klein beetje sneeuw hoort allemaal bij de magie van kerst, toch?

Bron: Weer.nl.