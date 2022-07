Op verzoek van Peters kinderen Royce en Kelly vertelde Miljuschka in de uitzending, die in teken stond van Peter R. de Vries, voor het eerst over haar band met hem. Hij was als een soort bonus-oom voor haar, vertelde ze. Ze groeide om met Peter in haar leven. Hij was er altijd. Op verjaardagen en feestdagen, ze kan zich er geen herinneren zonder Peter. De misdaadverslaggever stond haar moeder Astrid Holleeder bij in de zaak tegen haar broer en was ook vertrouwenspersoon van Sonja Holleeder na de moord op haar man Cor van Hout.

Miljuschka over Peter R. de Vries

Geëmotioneerd vertelt de presentatrice over het moment dat zij hoorde dat Peter was neergeschoten: “Op het moment dat Peter werd neergeschoten, zat ik aan het avondeten met mijn kinderen en mijn man. Ik had mijn telefoon weggelegd en ik loop naar het aanrecht om iets te pakken en ik zie 32 gemiste oproepen van mijn moeder, waarop ik denk: nee, wie nu? Dus ik bel m’n moeder terug en die is helemaal overstuur en vertelt me dat Peter is neergeschoten.”

Rechtvaardigheid

“Het enige wat ik toen kon doen, was eigenlijk schreeuwen en op m'n knieën neervallen", vertelt ze verder met tranen in haar ogen. Voor mij is 6 juli echt een gitzwarte dag.” Een jaar later doet het nog steeds veel pijn. “Ik vind rouw iets geks. Naarmate de tijd vordert, vind ik het missen van iemand harder worden", vertelt Miljuschka verder. “Ik heb natuurlijk het geluk gehad dat ik met Royce en Kelly en Jacqueline de liefde heb mogen vieren op het huwelijk van Royce en Amanda. “Dan mis ik Peter zo ontzettend. En ik mis hem met veel meer dingen ontzettend. “Heel Nederland mist hem denk ik, omdat hij een niet te evenaren stem van rechtvaardigheid had. En die vertegenwoordigde voor iedereen", sluit ze af.

Bron: RTL Boulevard