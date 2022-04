“Mijn oma, zo dierbaar en zo uniek, is op 107-jarige leeftijd overleden”, schreef haar kleindochter Nina in een bericht aan nabestaanden.

Naamlijsten

Reinhardt was als secretaresse van Schindler verantwoordelijk voor het opstellen van naamlijsten van Joodse arbeiders uit Krakau. Deze mensen mochten in Schindlers fabriek werken en konden zo worden gered van deportatie naar nazivernietigingskampen. Door de lijsten zijn zo’n 1300 mensen gered.

Werken voor Schindler

De Joodse Reinhardt is geboren in Oostenrijk en werkte tot 1945 voor Schindler. Na de Tweede Wereldoorlog besloot ze om in New York te gaan wonen, maar in 2007 verhuisde ze naar Israël waar haar enige zoon woont.

Bron: The Guardian