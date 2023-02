Minder stress bij je hond of kat? De oplossing: videobellen met de dierenarts

Dieren zijn net mensen. Wij staan ook niet te stuiteren als we naar de huisarts, of help, de Eerste Hulp moeten. En onderzoek wijst uit dat bij maar liefst 75% van al die dierenartsconsulten een fysiek bezoekje aan een kliniek niet nodig is.

Even een paar cijfers, altijd leuk:

50% van de huishoudens in Nederland heeft een huisdier...

Waarvan 3 miljoen katten en 2 miljoen honden

Er zijn ongeveer 2400 dierenklinieken in Nederland

18% van dierenartsen loopt risico op een burn-out door een hoge werkdruk

“Telemedicine is in Nederland nog helemaal niet zo groot, terwijl dit in landen als Canada, de VS en Australië al breed is geaccepteerd”, legt Caroline Spek van Cooper Pet Care uit. Deze start-up biedt in Nederland sinds juli 2022 ook een online service van videoconsulten met dierenartsen.

“Er zijn echt veel nieuwe huisdieren bijgekomen in de coronaperiode. Dit legt een enorme druk op dierenklinieken, die toch al kampen met te weinig tijd. Er zijn bizar veel burn-outs in deze branche. Videobellen met een dierenarts is een handige tool voor onervaren huisdierbaasjes.”

Tekst gaat verder onder foto

Beeld Cooper Pet Care

Waarom videobellen met de dierenarts?

‘Is dit normaal gedraag bij loopsheid?’ ‘Is deze reactie op ander voer zorgelijk?’ ‘Hoe werkt het met wisselen van tanden?’ Met dit soort vragen kunnen nieuwe baasjes terecht bij een online consult. “Het is een soort triage, maar het voorkomt dat mensen lukraak gaan googelen”, vertelt Caroline.

“Bij veel voorkomende klachten, zoals diarree en overgeven, vragen we naar de kleur, of het acuut is, en kunnen we diereneigenaren op afstand al goed helpen.” De echt zorgelijke problemen worden er uitgefilterd en die worden doorverwezen naar een fysieke dierenkliniek in de buurt. Overigens krijgt iedereen na elk consult per mail een verslag thuisgestuurd, voor het geval er vervolgstappen nodig zijn.

Maar er is nóg een reden waarom videobellen heel goed kan zijn...

Stress bij dieren

Voor de meeste dieren is het erg stressvol om naar een dierenkliniek af te reizen. Vooral katten vinden het vervelend. “Veel katten zijn helaas obees. Een opvolgconsult over hoe het gaat en hoe de kat eruitziet kan je dan beter online doen. Dat scheelt een hoop stress.” En kosten! Want een gemiddeld consult bij een dierenarts in de kliniek kost al gauw tussen de 45 en 65 euro. Bij Cooper Pet Care betaal je 19,99 euro per consult. Tel uit je winst.

Zelf gratis proberen?

Libelle.nl mag van Cooper Pet Care alle lezeressen een gratis eerste consult aanbieden. Gebruik hiervoor de code CS100 op de website van Cooper Pet Care als je inlogt.

Bron: NVG, KNMVD en Cooper Pet Care