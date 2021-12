Minister De Jonge: “Coronaprik begin 2022 beschikbaar voor kinderen van 5 tot 12 jaar”

Minister De Jonge maakte dat vrijdagmiddag bekend.

Scholen en sportclubs open

Veel basisschoolkinderen raken momenteel besmet met het virus. Door ook deze kinderen te vaccineren, bestaat de kans dat er minder maatregelen nodig zijn om verspreiding van het virus terug te dringen. Een van de voordelen die de Gezondheidsraad noemt, is het open kunnen houden van scholen en sportclubs.

Daarbij noemt de Gezondheidsraad nog een gezondheidsvoordeel: het terugdringen van het aantal ziekenhuis- en IC-opnames. Een heel klein deel van alle kinderen krijgt een poos na de coronabesmetting namelijk last van MIS-C: een ernstige ontstekingsreactie in de vitale organen. Door ook kinderen te vaccineren, denkt de Gezondheidsraad zo’n 100 tot 150 van dit soort situaties te kunnen voorkomen.

Mogelijke bijwerkingen

En de bijwerkingen dan? ‘Die wegen niet op tegen de voordelen’, aldus de Gezondheidsraad. In de meeste gevallen zijn deze vrij mild. Kinderen krijgen ‘slechts’ een derde van de dosis die oudere kinderen en volwassenen toegediend krijgen.

In hele zeldzame gevallen kan er myocarditis - een ontsteking van de hartspier - optreden. In de rest van de wereld zijn daar echter nog geen gevallen van geconstateerd. Wel zijn miljoenen kinderen in de VS, Canada en Israël al gevaccineerd. En de kans dat de hartspier door een corona-infectie ontstoken raakt, is vele malen groter.

Bron: NOS