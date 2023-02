Mirjam Kaijer pakt man-vrouwverschillen in de zorg aan en wint Vrouw in de Media Award

Voor haar werk ontvangt Mirjam nu de veertiende landelijke Vrouw in de Media Award 2022. Ze werd bekend met het boek ‘Ik ben geen man’ en vraagt met ‘Voices for Women’ aandacht voor meer onderzoek voor de man-vrouwverschillen in de zorg.

Belangrijke boodschap

Haar boodschap? Erken dat een vrouwenlichaam anders reageert op een ziekte of aandoening dan een mannenlijf. Op 12 september overhandigde ze een petitie aan minister van VWS Ernst Kuipers. Haar drijfveer komt uit haar eigen ervaringen. Mirjam was jarenlang onverklaarbaar ziek en begon aan zichzelf te twijfelen. Een een interview met ons vertelde ze eerder: “Medisch onderzoek vindt vooral plaats op mannen, maar een vrouwenlichaam vertoont vaak andere symptomen en heeft soms behoefte aan een andere behandeling.”

Tijd voor verandering

Desondanks is het mannenlichaam de medische norm, zo vertelt Mirjam. “Dat zit diep verankerd in de denkbeelden die heersen in ons medische systeem. Vrouwen worden dus eigenlijk gezien en behandeld als kleine mannetjes.” En daar is ze helemaal klaar mee. Met haar initiatieven, zoals haar boek, Voices for Women, de petitie en een meldpunt op NPO Radio 1, wil ze een omwenteling teweegbrengen voor genderspecifieke zorg. “Erken dat het vrouwenlichaam anders ziek wordt dan een mannenlichaam. Daar moet meer wetenschappelijk onderzoek naar worden gedaan. En, al het onderzoek dat er al is, moet verplicht geïmplementeerd worden.”

Boegbeeld

De jury koos unaniem voor Mirjam, omdat ze haar belangrijke boodschap op vasthoudende wijze uitdraagt. Daarbij laat ze geen platform of podium onbenut. Eerder won ze de regionale Vrouw in de Media Award provincie Noord-Holland. Ze was één van de twaalf genomineerde vrouwelijke deskundigen voor de landelijke award. Volgens de stemmers is Mirjam ‘een fantastisch boegbeeld’ en ‘geeft ze vrouwen een stem’.

Vrouwen in de media

Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd op de radio en televisie en in kranten en digitaal nieuws. De award is daarom een aanmoediging voor het vergroten van de zichtbaarheid van vrouwelijke deskundigen in de media. In 2015 was het percentage vrouwen dat als expert in de media verscheen slechts 12%. Dat steeg naar 28,3% in 2019. Vanaf dat moment blijft een verdere stijging echter uit. In 2021 lag het percentage vrouwen dat als expert aan het woord kwam namelijk op 26,7%.

You go girl award

Ook expert diversiteit en inclusie Chanel Matil Lodik nam een prijs in ontvangst. Zij kreeg de You Go Girl Award 2022 voor haar Antiracismehandboek en platform Meer kleur in de Media, waarmee ze een consistente boodschap uitdraagt over racisme in de media. Zowel Kaijer als Lodik ontvingen hun prijzen virtueel tijdens een online evenement.