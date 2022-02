Misdaadverslaggever Mick van Wely geschorst wegens grensoverschrijdend gedrag

Ten minste zeven vrouwen hebben een melding gemaakt bij de vertrouwenspersonen van het bedrijf. Vorige week donderdag kreeg de hoofdredactie van de krant de melding te horen, waarna Van Wely uit voorzorg werd geschorst en een onderzoek is gestart.

Mick van Wely geschorst

Het nieuws is extra opvallend omdat Mick van Wely samen met collega-misdaadverslaggever John van den Heuvel in december het verhaal van een 22-jarige vrouw die aangifte heeft gedaan van seksueel misbruik tegen Marco Borsato naar buiten bracht in De Telegraaf.

Onlangs nog bij Beau

Hij was toen ook te gast in de talkshow Beau, waarin hij sprak over het seksueel grensoverschrijdende gedrag van de mannen van The Voice of Holland. Hij leek destijds erg gemotiveerd om de onderste steen boven te krijgen. En dat terwijl hij zelf nu ook beschuldigd wordt van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Verklaring

Mick van Wely laat in een verklaring weten: “Ik realiseer mij dat ik met mijn handelen grenzen heb overschreden en bied daarvoor mijn excuses aan. Ik zal de komende tijd onder professionele begeleiding aan mezelf werken en hoop na een periode van non-actiefstelling mijn werkzaamheden te kunnen hervatten.”

Reactie John van den Heuvel

John van den Heuvel liet in een reactie weten: “Het is erg betreurenswaardig dat vrouwelijke collega’s van de redactie van De Telegraaf – van wie ook ik de namen niet ken – onheus bejegend zijn door grensoverschrijdend gedrag. Ik ben diep teleurgesteld en denk op de eerste plaats aan de collega’s die hiermee zijn geconfronteerd. Verder zit ik net als veel andere collega’s met de nodige vragen, nadat ik zeer onlangs summier op de hoogte ben gesteld,” aldus John.

Samenwerking opgeschort

Wel laat hij weten dat hij Van Wely niet helemaal laat vallen, omdat ze veel, onder extreme druk, hebben samengewerkt: “Maar mijn samenwerking met hem wordt de komende tijd opgeschort. Dat is verdrietig maar het is onder deze omstandigheden helaas onvermijdelijk.”

Niet zijn echtgenote maar déze vrouw bepaalt wat John van den Heuvel draagt

Bron: AD