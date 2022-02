De één is dolblij dat binnenkort de horeca tot 01:00 ’s nachts open mag en volle theaters en stadions weer zijn toegestaan, de ander vindt het ineens allemaal wel heel erg snel gaan. Volgens minister Kuipers is versoepelen mogelijk: “Meer dan 90 procent van de 60-plussers heeft een vorm van afweer opgebouwd en we hebben te maken met een minder ziekmakende variant”, vertelt hij bij Beau.

Duur isolatieperiode

Ook Telegraaf-verslaggever Wouter de Winther was aanwezig in de studio. Als hij aan Kuipers vraagt of de isolatieperiode zeven dagen duurt, valt de minister even stil. Vervolgens komt hij met een haperend antwoord. “Uhm, dat exact, uh, om en nabij.” Kort daarna verontschuldigd hij zich: “Sorry dat ik dat niet exact weet.”

Versoepelingen quarantaineplicht

De quarantaineplicht die geldt als je besmet bent én als je in contact ben geweest met een besmet persoon, zorgt voor lastige situaties. Treinen vallen uit, winkels moeten tijdelijk hun deuren sluiten omdat het personeel in quarantaine zit en ook een groot deel van de leraren zit thuis.

De regels rondom de quarantaineplicht zijn iets versoepeld. Op dit moment mag je zeven dagen na je positieve test én als je 24 uur klachtenvrij bent, uit isolatie. Om het nog ingewikkelder te maken: ook als je in de buurt bent geweest van iemand met corona, hoef je soms niet in quarantaine. Dit geldt voor mensen die langer dan een week geleden zijn geboosterd. Ook na een eerdere besmetting in de afgelopen acht weken hoef je niet meer in quarantaine. De versoepelde quarantaineregels gelden alleen als je geen klachten heeft.

De zorg geeft antwoord: heeft Nederland corona onderschat?

Bron: RTL4