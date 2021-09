Mitch uit 'B&B vol liefde' plaatst pikant filmpje op Instagram en belooft er vanavond nog een te delen

Woensdag plaatste Mitch een expliciete video op Instagram, waarna het social media-platform zelfs besloot om het filmpje te verwijderen. Maar dat houdt de B&B-ster niet tegen, hij belooft zelfs meer!

Mitch en z’n blote billen

In de video was te zien hoe Mitch zijn badkamerdeur open deed en in zijn blote billen dansend in beeld verscheen. Toen hij zich omdraaide, bleek hij een ballon met het cijfer 10 erop voor zijn geslachtsdeel te houden. Maar volgens oplettende volgers was er in de weerspiegeling van die ballon wél het een en ander te zien.

Nieuwe poging

Nu laat Mitch weten dat Instagram zijn video verwijderd heeft. Blijkbaar waren de beelden volgens het platform te expliciet. Maar Mitch besluit om vanavond een nieuwe poging te doen: “Ik probeer hem vanavond aan te passen, zodat de vrouwen op Instagram wat leuks te zien hebben.” Dus aan iedereen die de video gemist heeft: houd het Instagram-account van Mitch in de gaten!

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Mitch B&B Vol Liefde (@mitchschenk_) op 2 Sep 2021 om 6:11 PDT

Bron: RTL Boulevard.