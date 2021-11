Moderna-vaccin waarschijnlijk minder effectief tegen omikronvariant

Volgens Stéphane Bancel, topman van biotechbedrijf en vaccinmaker Moderna, is het onwaarschijnlijk dat de huidige coronavaccins even effectief zullen zijn tegen de nieuwe variant. Hij zegt tegen de Britse krant Financial Times dat het maanden kan duren voordat producenten genoeg vaccins hebben die wél optimaal werken tegen de omikron.

In Nederland

Vorige week werd de omikronvariant ontdekt in Zuid-Afrika. Sindsdien duikt het in steeds meer landen op. Ook in Nederland zijn al zeker dertien mensen besmet geraakt met de mutant van het coronavirus. Het RIVM meldt zelfs dat het instituut de coronavariant omikron heeft aangetroffen in twee testmonsters die al eerder in november in Nederland waren afgenomen.

Grote zorgen

De nieuwe variant van het virus zorgt voor wereldwijde bezorgdheid. Dat komt omdat nog niet bekend is of mensen ook ernstiger ziek worden van deze mutatie. Het onderzoek naar de effecten van de mutant van het virus duurt nog twee weken.

Moderna-vaccin

Volgens Moderna is het dus ook niet duidelijk of het Moderna-vaccin je goed beschermt tegen deze nieuwe variant. “Er is een redelijke mate van vertrouwen dat je met ten minste drie doses redelijk goed beschermd bent tegen deze variant.” Een boosterprik moet hier dus bij helpen.

Verder maakte het bedrijf eerder bekend een boostervaccin voor de omikronvariant te ontwikkelen. Het bedrijf zegt binnen zestig tot negentig dagen een vaccin klaar te kunnen hebben voor klinische studies. Ook Pfizer/BioNTech heeft aangegeven de omikronvariant te onderzoeken. Zij hebben verder nog niks gezegd over de werking van hun vaccin tegen de nieuwe variant.

Bron: Financial Times