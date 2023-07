Moe, geïrriteerd, emotioneel? Dít kun je verwachten door de volle maan van 3 juli

Op 3 juli om 13.38 uur was de supermaan het felst en krachtigst. Experts noemen deze volle maan in steenbok ook wel de ‘super buck moon’, omdat de geweien van de mannelijke herten (bokken) op dit moment in volle groei zijn.

Invloed van deze volle maan

Het sterrenbeeld steenbok is serieus en verantwoordelijk en verlangt naar een veilige en stabiele toekomst. Daarom staat de volle maan van 3 juli in het teken van serieuze energie. Het zou kunnen dat je hierdoor voorzichtiger bent dan normaal, en meer nadenkt over de consequenties van je daden, zowel op korte als op lange termijn. Wellicht reflecteer je op wat je tot nu toe hebt bereikt en denk je vooruit over waar je heen wil, bijvoorbeeld op professioneel vlak.

De zon staat in kreeft

Lijnrecht tegenover deze supermaan staat de zon in kreeft. De volle maan vraagt je daarom om een balans te zoeken tussen het zachte en warme teken kreeft en naar het ambitieuze en hardere teken steenbok.

Wat is een supermaan?

Een supermaan oogt groter dan een ‘gewone’ volle maan, omdat deze dichter bij de aarde staat. De maan draait namelijk niet in een perfecte cirkel om de aarde, maar in een ovaalvormige baan. Als de maan het dichtst bij de aarde staat (of binnen 90 procent van die nadering) én het ook nog eens volle maan is, is er sprake van een supermaan.

Deze zomer kun je maar liefst vier (!) keer een supermaan zien. En dat kan op déze dagen. Eén daarvan is dus vandaag. Sta jij vanavond voor het raam?

Volle maan zou volgens sommigen de oorzaak zijn van onrustiger slapen. De juist omstandigheden maken goed slapen in ieder geval makkelijker. In onderstaande video zie je of je beter mét of zónder pyjama kunt slapen.

Bron: Happinez.nl, Weerplaza.nl