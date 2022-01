In een Facebookpost laat Gerard weten dat zijn moeder afgelopen week plotseling ziek werd. “Mijn moeder kreeg drie dagen geleden een dubbele longontsteking (het was geen corona). Zij heeft de afgelopen dagen in het ziekenhuis gelegen, waar zij ontzettend goed is verzorgd.”

“Ontzettend dankbaar”

Verdrietig genoeg is zijn moeder vanochtend alsnog overleden. “Vannacht ben ik bij mama in het ziekenhuis blijven slapen en heb ik haar hand tot het laatste moment kunnen vasthouden. Ondanks haar mooie leeftijd is het ontzettend lastig om mama te moeten laten gaan. Mijn broer, zus en ik zijn ontzettend dankbaar dat we haar in goede gezondheid zo lang bij ons hebben kunnen houden.”

Verzoek

Gerard sluit zijn bericht af met een verzoek aan de media. “Wij zouden het enorm waarderen als wij dit grote verlies met de familie in alle rust kunnen verwerken.”

Hechte band

Gerard en zijn moeder Janny waren bijzonder close. Wij spraken de twee een paar jaar geleden nog over hun band in dit prachtige interview. Moeder en zoon waren regelmatig samen en Janny kwam ook vaak voor in de vlogs van de zanger. Janny was een week geleden nog te zien in filmpjes op de Instagram van Gerard:

