“Het is het einde van 23,5 jaar vechten”, omschrijft de vader van Nicky zijn eerste gevoelens na de uitspraak. Hij doelt daarmee op de periode tussen het overlijden van zijn zoon in 1998 en de dag van de uitspraak, vandaag. “Tevreden kan je nooit zijn, maar opluchting is er zeker”, vervolgde Peetje Verstappen.

Onzekerheid

In de periode voor de uitspraak had de familie last van veel spanning en onzekerheid. De vader van Nicky zei vanaf de laatste zitting voor het oordeel getwijfeld te hebben of Jos B. wel schuldig zou worden bevonden. Dat blijkt nu wel het geval, een grote opluchting voor de familie.

“We moeten weer leren leven”

“Toen we die 16 jaar hoorden, viel er wel echt iets van ons af. Natuurlijk hoop je meer, het is nooit genoeg. Nicky krijgen we nooit meer terug, hij krijgt zijn leven niet terug. Maar we zijn hier zeker blij mee", is de eerste reactie van Nicky's moeder Berthie. In tranen doet ze haar verhaal. “We zullen moeten leren leven hiermee. Ik weet niet eens meer hoe een leven zonder dit, zonder deze zaak, eruit ziet. We moeten gaan zien hoe het gaat.”

Peter R. de Vries

“Het waren lange, zware en moeilijke jaren”, vervolgt ze. “Maar we hebben het gered omdat we elkaar hebben en natuurlijk onze Peter, die erbij had moeten zijn.” Berthie doelt hiermee op Peter R. de Vries, die zich jarenlang inzette voor de zaak en de familie bijstond. Toen hij om het leven kwam door de aanslag op zijn leven afgelopen zomer, nam zijn zoon Royce de taak over.

Ook hij was vandaag aanwezig bij de uitspraak. Royce is blij voor de familie dat het erop zit: “Dit was de belangrijkste slag, de feiten staan vast.” De ouders van Nicky droegen vandaag een t-shirt van het programma dat Peter R. maakte. “Als er iets boven is, dan hoop ik dat hij heeft kunnen kijken”, zeiden ze daarover.

Wat is er gebeurd?

Lang bleef de zaak onopgelost en de zaak rondom dood van Nicky veranderde in een coldcase. Pas in 2013 werd er, op aandringen van Peter R. de Vries, door een nieuwe groep politie- en justitiemedewerkers in het geheim opnieuw onderzoek gedaan naar de zaak.

DNA

Jos B. eindigt na dat onderzoek op de lijst waarvan hij verdween in de jaren na het overlijden van Nicky: de lijst met mensen waarvan DNA verzamelt moet worden. Dat leek lastiger gezegd dan gedaan en pas in 2018 is er door een truc van de politie eindelijk DNA van Jos B. Het blijkt een 100%-match te zijn met het DNA dat gevonden werd op Nicky's lichaam, vlak na zijn overlijden.

Vonnis

Het wordt uiteindelijk de definitieve aanwijzing om Jos B. te vervolgen. Aanvankelijk zwijgt hij als het graf en pas twee jaar na zijn aanhouding komt hij met een verklaring. Vanaf dat moment kan er vooruit gegaan worden met de behandeling van de zaak en uiteindelijk werd hij vandaag schuldig bevonden van het ontvoeren, misbruiken en doden van de toen 11-jarige Nicky Verstappen.

Bron: Nu.nl, NOS.