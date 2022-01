Moeder Sharon in tranen in ‘Steenrijk, straatarm’ als droom uitkomt

Woensdag ruilden de ‘rijke’ Mohsen en Willemijn een week van leven met de ‘arme’ Sharon en haar dochter Givenny. De aflevering komt hard binnen bij de kijkers.

Geld als water

Mohsen, beter bekend als DJ Moschino, en zijn vriendin Willemijn hebben het goed voor elkaar. Ze wonen in een luxe loft midden in het centrum van Sittard. Willemijn werkt voor een grote multinational, investeert in crypto en heeft een eigen sieradenlijn. Daarnaast doet ze ook nog het management van haar vriend. Hij draait meer dan 200 shows per jaar in binnen- en buitenland. Kortom: genoeg geld op de bank en met een weekbudget van maar liefst 2000 euro geven ze geld uit als water.

Schuldsanering

Het contrast is groot als Sharon daarna vertelt dat zij en haar dochter Givenny iedere week moeten rondkomen van slechts 70 euro per week. “Soms schaam ik me hier wel voor”, geeft Sharon eerlijk toe. Ze zat jarenlang in de schuldsanering en werkt nu, ondanks haar artrose, hard in de horeca om het zonder hulp te redden. Ze is gescheiden nadat er in haar relatie strubbelingen ontstonden door de financiële problemen. Romy, haar andere dochter, vertoonde gedragsproblemen, waardoor het beter was dat ze bij haar vader ging wonen. Later werd bij haar een borderline persoonlijkheidsstoornis geconstateerd. “Het heeft mij als moeder heel veel pijn gedaan om mijn dochter niet thuis te kunnen opvoeden”, zegt Sharon zichtbaar geëmotioneerd.

Bizarre situatie

De twee families wisselen, zoals gebruikelijk in het programma, één week van huis, leven én bestedingsbudget. Het is zoals iedere week een bizarre situatie, aangezien Moshen en Willemijn het liefst zes keer per week uit eten gaan met een fles bubbels die zo duur is dat Sharon er drie weken van kan leven. Zij schrikt zich dan ook een hoedje wanneer ze het weekbudget van 2000 euro op tafel ziet liggen. “Ik ben heel dankbaar”, stamelt ze, terwijl de tranen over haar wangen rollen.

Droom die uitkomt

Sharon heeft één grote wens: ze wil dolgraag weer eens op de latten staan. Wintersport gaat helaas niet lukken, maar één dagje skiën kan natuurlijk wel. Haar dochter verrast haar daarom met een bezoek aan Snowworld. “Ik heb genoten, dat pakt niemand meer van mij af”, zegt Sharon met een grote lach op haar gezicht.

Daarna laten ze zich verwennen bij de kapper. Wanneer Sharon het eindresultaat ziet, houdt ze het niet droog. “Normaal kost dit 150 euro. Dat kan ik niet betalen”, zegt ze met een brok in haar keel. “Ik ben nog nooit zo emotioneel geweest, maar het zijn tranen van geluk.” Kijkers laten op Twitter weten diep ontroerd te zijn door de aflevering:

