Moeder van Carlo Heuvelman over fatale mishandeling: “Ineens was het stil”

Carlo’s moeder wilde in eerste instantie niet meewerken aan de podcast, maar besloot toch aan te schuiven omdat ze een goed beeld van haar zoon wilde schetsen.

Gezelschapsmens

Petra vertelt dat haar zoon een jongen was die zich graag omringde met vrienden. Een echt gezelschapsmens. “Carlo was iemand die lol kon maken, maar tegelijkertijd was hij ook serieus. Alcohol dronk hij met mate, veel verder dan af en toe een biertje ging hij niet omdat hij niet hield van dronken mensen.”

Vorig jaar juli vertrekt Carlo met vier vrienden naar Mallorca, naar de badplaats El Arenal. “Net zoals ik zocht hij altijd de zon op”, vertelt Petra. Op hun eerste stapavond in de nacht van 13 op 14 juli gaat het volledig mis. Carlo wordt door een groep jongeren uit Hilversum zo ernstig mishandeld dat hij hersenletsel oploopt.

Wangen tegen elkaar

Petra blikt in de podcast terug op de zwartste dag uit haar leven. In de ochtend van 14 juli wordt ze wakker gemaakt door haar man. “Petra, kom maar even naar beneden. Er is iets ergs gebeurd met Carlo”, krijgt ze te horen. Twee dagen later is ze op Mallorca en zit ze aan de rand van zijn ziekenhuisbed.

Carlo ligt in een diepe coma en heeft tot die tijd geen teken van leven gegeven. Tot het moment dat hij tot twee keer toe zijn hoofd beweegt en zijn wang die van zijn moeder raakt. “Dat is wat hij altijd deed”, vertelt Petra. “De wangen tegen elkaar.” Direct heeft ze door dat haar zoon afscheid van haar neemt. Slechts twee dagen later overlijdt haar ‘aanhankelijke, vrolijke, gezellige en energieke’ zoon.

Afscheid

Tijd voor een fatsoenlijk afscheid is er eigenlijk niet. Carlo is orgaandonor en moet als zijn lichaam nog warm is naar de operatietafel. Daarna wordt zijn lichaam gebruikt voor strafrechtelijk onderzoek. Er wordt onder andere onderzocht wat er zich in de nacht van 13 op 14 juli heeft afgespeeld en wie verantwoordelijk is voor zijn dood. Pas negen dagen later ziet Petra haar zoon weer terug. Eind juli wordt hij begraven. Op zijn graf staan de woorden ‘The sound of silence’. Dit staat ook vlakbij de plek waar de fatale mishandeling plaatsvond. “Het was ook ineens stil”, vertelt Petra.

