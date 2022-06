Vooral veel minderjarige meisjes doen hieraan mee voor een leuke zomer. Alleen gaan de opdrachten op deze Hot Girl Summer-lijsten soms zelfs over drank en drugs, regels overtreden, flirten of zelfs seksuele handelingen.

Hot Girl Summer-lijsten

De lijsten worden van internet geplukt en aangevuld met eigen opdrachten. De opdrachten beginnen vaak onschuldig, maar gaan steeds een stapje verder. Als je een opdracht hebt gehaald, scoor je punten. In sommige vriendengroepen krijg je ook strafpunten als je een dag geen punten haalt. Ook haal je minpunten als je verliefd wordt.

Jongeren gaan over grenzen heen

Meestal is zo’n Hot Girl Summer-lijst voor de lol, maar in sommige gevallen krijgen de winnaars een geldbedrag. De verliezers worden dan een maand lang niet uitgenodigd voor feestjes of ze worden zelfs uit de groepsapp gegooid. Hierdoor ervaren veel jongeren groepsdruk. Ook vinden jongeren het moeilijk om hun grenzen aan te geven. Ze willen namelijk niet verliezen, want worden ze ‘preuts’ genoemd. “Als het goed gaat, kan het leuk zijn”, zegt Linda Terpstra van Fier, behandelcentrum van slachtoffers van seksueel misbruik, tegen NOS. “Maar er is een grote kans dat meiden hiermee over hun grenzen gaan, en dat kan verregaande gevolgen hebben.”

Volgens een vragenlijst van de NOS zegt maar liefst één op de vijf jongeren die hieraan meededen iets gedaan te hebben waar ze achteraf spijt van hadden. Zij waren bijvoorbeeld dronken, wezen iemand af die ze eigenlijk leuk vonden of werden zelfs ontmaagd voor de lijst.

Gevoelens uitschakelen door Hot Girl Summer-lijsten

Wat Terpstra ook schokkend vindt, is dat je soms minpunten krijgt als je huilt om jongen of gevoelens krijgt. “Dat leert je structureel gevoel uitschakelen”, zegt Terpstra. “Als wij meiden binnenkrijgen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik, dan is vaak het eerste waar therapeuten mee aan de slag gaan het gevoel weer toe kunnen laten, ook bij seksualiteit.”

Praat erover

Mocht je merken dat je dochter (of zoon) met vrienden meedoet aan een Hot Girl Summer-lijst, dan is het belangrijk om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Praat erover! Vraag naar de reden waarom zij of hij hieraan meedoet. Leg uit wat er kan gebeuren en vertel hoe ze hun eigen grenzen kunnen aanvoelen en aangeven. Vergeet ook niet duidelijk te vermelden dat ze met vragen of problemen altijd bij je terecht kunnen. Bouw een vertrouwensband op samen.

Bron: NOS