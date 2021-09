Moeders van verwisselde baby’s laten de twee meisjes als tweelingzusjes in één huis opgroeien

De moeders gaven in het ziekenhuis al aan dat de baby’s kleding droegen die ze niet herkenden, maar de verpleegsters waren er heilig van overtuigd dat alleen de pakjes waren verwisseld en niet de baby’s. Drie jaar later kwamen de moeders elkaar tegen op het schoolplein en zag de ‘moeder’ van Melissa dat Caterina heel erg veel leek op haar andere twee dochters. Ze vertrouwde het niet. Vijftien dagen later bleek uit een DNA-test dat inderdaad niet Melissa, maar Caterina haar dochter is.

Apart van elkaar opgroeien

Deskundigen hadden de families aangeraden om minimaal zes maanden los van elkaar door te brengen om de meisjes zo weer aan hun biologische families te laten wennen. Maar de moeders belden elkaar elke dag huilend op. Na drie maanden besloten ze dat ze het zo niet wilden en besloten om de meisjes samen op te voeden. De twee families werden één familie, brachten veel tijd samen door en vierden samen verjaardagen. De meisjes werden onafscheidelijk. Ze kozen ervoor om in de weekenden en vakanties bij elkaar te wonen en op een gegeven momenten trokken de twee families zelfs samen in één groot thuis zodat ze samen de meisjes konden laten opgroeien. “We zijn een fenomeen. We hebben acht grootouders, twee vaders en twee moeders”, zei een van de meiden daarover.

Tweelingzussen

De Italiaanse schrijver Mauro Caporiccio schreef een boek over de bijzondere ‘zussen’, getiteld Sisters Forever. Hij vertelde over hun bijzondere band: “Vandaag de dag zijn ze meer tweelingzussen dan zussen en verbindt veel liefde de twee families met elkaar.” De verfilming van het bijzondere verhaal van Caterina en Melissa was een aantal weken geleden te zien op de Italiaanse televisie.

Bron: Dailymail.co.uk.