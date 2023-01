Moeite met rondkomen? Dit gebeurt er bij een betalingsachterstand

Uit het onderzoek van het Nibud blijkt dat een derde van de huishoudens betalingsherinneringen ontvangt, 21 procent heeft een betalingsregeling getroffen en 10 procent heeft een voorschot op het salaris gevraagd. Zo’n 20 procent leent geld bij familie of vrienden om betalingsachterstanden in te lossen en 9 procent haalt geld van de spaarrekening. Nibud-directeur Arjen Vliegenthart maakt zich daarom zorgen.

Welke mensen hebben betalingsproblemen?

Allerlei mensen eigenlijk. Uit het rapport van het Nibud blijkt dat veel zelfstandig wonende jongvolwassenen (tot 35 jaar) moeite hebben met rondkomen.

Opvallend: een kwart van de mensen met een hoog inkomen heeft moeite met rondkomen. Het gaat dan om mensen met een netto inkomen dat hoger is dan € 2.250 per maand bij een eenpersoonshuishouden of hoger dan € 4.000 per maand bij een twee- of meerpersoonshuishouden. De belangrijkste reden voor de financiële stress is dat de uitgaven zijn gestegen.

Nibud-directeur Vliegenthart zegt: “We zien dat de inflatie echt zijn tol begint te eisen. Er gaat veel aandacht naar de allerlaagste inkomensgroepen, en dat is goed en nodig, maar we moeten de inkomens daarboven niet vergeten. Als meer dan de helft van je inkomen opgaat aan de vaste lasten en daarbovenop heb je nog de stijgende kosten van de boodschappen, dan kom je klem te zitten, ook al heb je een goed inkomen.”

Wat betekent een betalingsachterstand precies?

Er is sprake van een betalingsachterstand als iemand langer dan een maand de rekening niet betaalt. De rekening die het meest wordt overgeslagen is de zorgverzekering (28%). Je bent namelijk nog steeds verzekerd als je die even niet betaalt. Dit wordt gevolgd door de energierekening (27%), water (24%) en de huur of hypotheek (24%).

De huur of de gas-, water- en lichtrekening doorschuiven heeft meestal grote impact. Je kunt uiteindelijk uit huis worden gezet of worden afgesloten.

Hoe los je een betalingsachterstand in?

Betaal de achterstand zo snel mogelijk. Lukt het je niet om de rekening te betalen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de partij waarbij je een schuld hebt. Dat adviseert Frederieke Kokol, directeur van Geldfit. “Dan zijn ze op de hoogte en kunnen ze met je meedenken over een oplossing, zoals een betalingsregeling.”

Wat kun je doen om betalingsproblemen te voorkomen?

Merk je dat je iedere maand nét (of nauwelijks) rond kan komen? Zorg ervoor dat je overzicht hebt in je uitgaven en inkomsten. Je kunt dan kijken of er mogelijkheden zijn om geld te besparen. Of juist om de inkomsten te verhogen.

Geldfit adviseert om de Voorzieningenwijzer te raadplegen. “Wellicht zijn er nog toeslagen of voorzieningen waar je recht op hebt. Dat verschilt per gemeente.” Ook kun je op de website van het Nibud persoonlijk budgetadvies krijgen.

Welke hulp kun je krijgen bij schulden?

Sinds vorig jaar zijn gemeenten wettelijk verplicht om inwoners met een betalingsachterstand op tijd te benaderen en te helpen bij het wegwerken van schulden. Er komt dan een consulent langs en dan wordt bepaald welke hulp iemand nodig heeft.

Ook Geldfit werkt samen met gemeenten en bedrijven. “Bij ons kun je anoniem terecht.” Momenteel gaan de meeste vragen over de stijgende energieprijzen. “Daarbij verwijzen we bijvoorbeeld naar de energiecoaches van gemeenten.”

Wanneer beland je in de schuldsanering?

Zijn je schulden toch hoog opgelopen? Je kunt dan in de schuldsanering terechtkomen. Er wordt gesproken van problematische schulden als het niet binnen 36 maanden lukt om je schuld zelfstandig af te lossen.

De schuldhulpverlening duurt 36 maanden. Het is een zwaar traject waarin je drie jaar lang je financiën uit handen geeft en moet voldoen aan strenge regels. Het zelf aflossen van schulden heeft daarom ook altijd de voorkeur.

Heb je wel genoeg geld om je hoofd boven water te houden maar ben je het overzicht kwijt? Dan heb je vast wat aan deze tips.

Bron: Nibud, nu.nl