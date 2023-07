Moet dit nou? Het wordt een kletsnatte week vol buien

Hadden we 8 juli nog de warmste dag van het jaar, moeten we komende week ons regenpak achter uit de kast vissen. De komende dagen worden we namelijk getrakteerd op grijze lucht, druilerige buien en kille temperaturen. En dat terwijl het hartje zomer is.

Kletsnatte week

Het wordt een stuk kouder dan we gewend zijn in augustus. Normaal kunnen we dan rekenen op minimaal 23 graden, maar deze week wordt dat zo'n graad of vijf kouder. Ook zul je de hele week een nat pak halen. “Van maandag tot en met zondag valt er gemiddeld 50 tot 80 millimeter regen, terwijl 87 millimeter gebruikelijk is voor de hele maand augustus”, laat meteoroloog Sebastiaan Aarts van Buienradar aan RTL Nieuws. Niet bepaald de ‘hoogtepunten’ waar we op hoopten.

Zonnig stukje Nederland

Overigens kan het aantal zonuren zelfs binnen een kikkerlandje als Nederland behoorlijk verschillen per regio. De ene plek is wel degelijk zonniger dan de andere. Zo berekende het KNMI dat Zeeland de zonnigste regio van ons land is. Langs de kust en het Waddengebied schijnt de zon gemiddeld zo’n 100 uur langer dan in het oosten van het land. In Drenthe en Overijssel schijnt de zon het minst.

Vergeet deze week vooral niet om het regenwater op te vangen. Daar maak je je binnen- en buitenplanten blij mee als het straks wél weer bloedjeheet is. Dit is waarom:

Bron: RTL Nieuws