Regen en vrieskou in de nacht, dat kan maar één ding betekenen: gladheid. Vooral op plekken waar niet is gestrooid, moet je extra goed oppassen. Maar ook de bestrooide fietspaden en autowegen in het land zijn verraderlijk glad. Omdat er deze ochtend flink wat neerslag is gevallen, is veel strooizout alweer van de weg gespoeld. Die regen op het ijskoude wegdek zorgt dan weer juist voor extra gladheid.

Code oranje in deze gebieden

Er is dan ook code oranje afgegeven in grote delen van het land. Vooral Noord-Holland en Flevoland zijn op dit moment spekglad. Maar ook in de rest van Noord-Nederland geldt code oranje. Moet je daar toch de weg op deze ochtend? Dan kun je wel wat tips voor rijden bij gladheid gebruiken. Voor Zuid-Limburg, Noord-Brabant en het zuiden van Zeeland geldt code oranje overigens niet.

's Middags zachter

Het ziet ernaar uit dat de gladheid nog wel even aanhoudt. In de vroege middag, als het weer iets zachter wordt, zal ook de temperatuur van het wegdek boven het vriespunt uitkomen. Vanaf dan zal de ijzel smelten en neemt de gladheid af.

Bron: Weeronline.