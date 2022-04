Mogen de kandidaten van ‘MAFS’ nee zeggen op de grote dag?

Kandidaat Arjan gooide dit seizoen al tijdens de huwelijksnacht de handdoek in de ring. Hij gaf achteraf aan dat hij al bij het altaar twijfelde om nee te zeggen tegen zijn match Maurice, maar had hij dat wel mogen doen? Of had dat dan gevolgen gehad?

Contract kandidaten MAFS

De kandidaten van Married at first sight tekenen voordat het hele circus begint een contract. Is dat een wurgcontract waarin staat dat je het experiment helemaal af moet maken? Nee, dat blijkt niet het geval. De Telegraaf deed navraag naar deze contracten en volgens de producent van het programma mogen kandidaten op elk moment uit het experiment stappen als ze het niet meer zien zitten. Dat staat ook in het contract dat ze tekenen.

Stoppen met het experiment

Volgens de producent moet je wel een goede reden hebben waarom je met het experiment wil stoppen. Want dit experiment draait er natuurlijk juist om dat je de liefde een kans moet geven. Maar als je binnen die vijf weken toch zeker weet dat het hem echt niet wordt, dan ben je vrij om te gaan.

Bron: Telegraaf.nl