Ben jij zo’n persoon die dagen- of zelfs wekenlang hetzelfde mondkapje gebruikt? Lees dan verder op eigen risico.

Bacteriën

Wanneer je een mondkapje te lang draagt, wordt het een broeihaard voor bacteriën. Testlaboratium Eurofins zocht uit hoeveel bacteriën er na zes en twaalf uur in een mondkapje zitten en deelden de onsmakelijke beelden online. Ook de NOS deed onderzoek naar hoe vies het opnieuw gebruiken van een mondkapje nu eigenlijk is. Wat zo’n mondkapje vooral vies maakt, is verkeerd gebruik: als je bijvoorbeeld het kapje met je (vieze) vingers aanraakt, in de auto laat hangen of in je jaszak doet. In dat geval zitten er bacteriën op die van nature niet in je mond voorkomen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door The Straits Times (@straits_times) op 30 Nov 2021 om 6:25 PST

Wegwerp versus katoen

De meeste bacteriën en schimmels op je mondkapje zijn onschuldig, maar kunnen wel zorgen voor een slechte adem, huidirritaties en acne. Het advies luidt dan ook: om de vier uur je mondkapje verschonen. Dit is niet alleen om je te beschermen tegen het virus dat van buiten komt, maar ook omdat het anders vuil is.

Sinds 14 januari 2022 is het advies om geen zelfgemaakte en stoffen mondkapjes meer te gebruiken. Hierbij krijgen medische wegwerpmondkapjes (type II) de voorkeur. Welke dat zijn? Hier kun je de verschillende mondkapjes bekijken. En dat is eigenlijk maar beter ook, want uit onderzoek van professor Sarah Lebeer blijkt dat katoenen mondkapjes tot tien keer meer bacteriën bevatten dan wegwerpmaskers. Katoen houdt namelijk meer vocht vast en wegwerpmaskers hebben vaak een antibacteriële laag.

Wassen

Mocht je geen keuze hebben: de professor zocht ook uit wat de drie meest effectieve manieren zijn om bacteriën op je katoenen mondkapje te doden. Je kunt het mondmasker wassen op 60 graden met wasmiddel, strijken met een stoomstrijkijzer of koken op 100 graden. Het beste kun je het mondkapje wassen op 60 graden en vervolgens strijken met een stoomstrijkijzer. Benieuwd hoe vaak je zo’n mondkapje moet wassen? Dat lees je hier.

Zo desinfecteer je een herbruikbaar mondkapje in 15 minuten:

Bron: VRT, Straits Times, NOS, Rijksoverheid