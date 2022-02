Het is de villa waar Jan zijn laatste adem uitblies, die altijd onderworpen werd aan hun architectonische ideeën en waar hun kinderen geboren werden.

Villa van Monique des Bouvrie in de verkoop

Het is tijd om door te gaan, zo vertelt Monique in gesprek met De Telegraaf. “In het verleden hebben Jan en ik het er vaak over gehad om te verhuizen naar Amsterdam, omdat we beide gek waren op die stad en we er heel vaak samen waren. Ook nu kom ik er nog bijna dagelijks. Door zijn gezondheid, die steeds verder achteruitging, is het er echter nooit van gekomen.”

Monique weet zeker dat het moment dat ze voor het laatst de deur van de iconische villa achter zich dichttrekt, emotioneel zal worden. “Het is echt een heerlijke plek, waar je het ontzettend fijn kunt hebben met elkaar. Maar voor het zover is, zullen ik, de kinderen en wat vrienden er eerst op gepaste wijze zelf afscheid van nemen. En Jan, die is er in gedachten natuurlijk nog steeds bij.”

Nieuw onderkomen

Een nieuw project dat Monique helemaal naar haar eigen hand wil zetten, heeft ze overigens nog niet gevonden. Ze houdt haar ogen open voor woningen in haar geliefde Amsterdam waar ze ‘echt iets nieuws kan ontwikkelen’, net zoals ze in Naarden heeft gedaan.

Bron: De Telegraaf