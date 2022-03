Mooi gebaar: Linda de Mol vangt Oekraïens gezin op in eigen huis

Linda woont sinds januari alleen in haar villa sinds zij en Jeroen Rietbergen uit elkaar gingen als gevolg van het schandaal rond The voice of Holland. TVOH-bandleider werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, waarop Linda de relatie verbrak.

Linda de Mol pakt werkzaamheden weer op

Vorige week werd bekend dat de presentatrice haar tv-werkzaamheden weer oppakt en dat ze daarnaast werkt aan een tv-serie voor SBS, waarin zijzelf de hoofddrol gaat spelen. Wanneer ze weer voor haar eigen blad Linda. aan de slag gaat, is nog niet bekend. Tot die tijd staat ze in ieder geval niet op de cover van het blad. De aflevering van tv-programma Miljoenenjacht van 27 maart werd uitgesteld naar komend najaar.

Claudia de Breij

Linda is overigens niet de enige BN’er die vluchtelingen opneemt in huis. Ook cabaretière Claudia de Breij heeft Oekraïners in huis opgenomen: een zieke jongen en zijn moeder. De jongen heeft kanker en wordt momenteel in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht behandeld. De Breij vertelde een tijdje geleden in De avondshow met Arjen Lubach dat ze in een soort bubbel leeft.

“Het doet denken aan dat je net een baby hebt. Dan denk je de hele tijd, heb ik dit geregeld, dat geregeld? We moeten morgen naar het ziekenhuis, en dan denk ik, hebben ze op de zolder - die we ombouwden tot een soort appartementje - eigenlijk wel zout?”

Koningspaar vangt vluchtelingen op

Ook onze eigen royals koning Willem-Alexander en Máxima gaan Oekraïense vluchtelingen helpen. Niet in hun eigen onderkomen, maar in vertrekken op kasteel Het Oude Loo in Apeldoorn, dat behoort tot het koninklijk domein.

Verder vertelde Johnny de Mol in zijn eigen programma dat hij ook overweegt om vluchtelingen op te vangen. Hij vindt dat als je iets kunt betekenen voor een ander, je het ook moet doen. Er zullen de komende tijd vast nog veel andere BN’ers als gastgezin volgen.

Bron: De Telegraaf / De Avondshow met Arjen Lubach