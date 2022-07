Mooi initiatief: artsen maken app voor ouders die (ongeboren) kind verliezen

Artsen van het Maasstad Ziekenhuis hebben met de hulp van deskundigen van VSV Rotterdam Zuid (een samenwerkingsverband van verloskundigen) en Steunpunt Nova (het landelijke steunpunt voor ouders die hun baby verliezen) de Loss-app in het leven geroepen.

Loss-App

De app is er om ouders te steunen bij het verlies wanneer een kindje overlijdt door een miskraam, tijdens de zwangerschap, een zwangerschapsafbreking, tijdens de geboorte of kort daarna.

Het verlies van een kind

Aan het AD vertelt gynaecoloog Babette Prick, verbonden aan het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis: “Wanneer je te maken krijgt met het verlies van een zwangerschap of baby is er veel behoefte aan informatie en steun. Die krijg je als ouder natuurlijk deels vanuit het ziekenhuis, maar vaak spelen er later nog veel vragen. Wij willen voorkomen dat mensen met al hun vragen naar ‘Dokter Google’ gaan. Liever zorgen we voor een veilige plek met betrouwbare informatie, geschreven door professionals.”

Emotionele ondersteuning

Het ziekenhuis helpt ouders op verschillende manieren: ondersteuning door maatschappelijk werk, extra nacontrole, waar nodig een gesprek met een medisch psycholoog. Toch merken artsen dat ouders in de praktijk weinig aan de bel trekken voor emotionele ondersteuning. Waarschijnlijk omdat de drempel te hoog is om hiervoor het ziekenhuis te bellen.

Contact met lotgenoten

In de Loss-App vind je informatieve artikelen en video's, maar ook mooie gedichten en oefeningen om met je gevoelens om te gaan. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om contact te leggen met lotgenoten. Zo weet je dat je niet de enige bent die hiermee worstelt.

Taboe en schuldgevoel

Babette Prick hoopt dat deze app het taboe op miskramen vermindert en dat vrouwen hierdoor ervaren dat een miskraam nooit hun schuld is: “Ik benoem dit altijd heel bewust: het is niet jouw schuld dat je een miskraam hebt gehad. Dat is vaak een opluchting, want het is een vraag die veel vrouwen of hun partner niet durven te stellen.”

Je intens verdrietig voelen na het overlijden van een dierbare is volkomen normaal. Maar wanneer blijf je hangen in je verdriet? En moet je dan hulp zoeken? Rouwdeskundige Daan Westerink legt in deze aflevering uit wanneer het tijd is om aan de bel te trekken:

