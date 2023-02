Mooi initiatief: Senior&Student zoekt 50 studenten die met een senior willen lunchen in het Amstel hotel

Het Amstel hotel is een iconische locatie, maar voor veel ouderen vooral heel ver van hun bed. Daarom zoekt de organisatie 50 studenten die gratis met de senioren willen lunchen op deze prachtige plek.

De luxe lunch voor senioren en studenten is een samenwerking tussen stichting senior&student, Careibu, de Gemeente Amsterdam en het Amstel hotel.

Een unieke ervaring

Oprichter van stichting senior&student Anne van Oudheusden vertelt: “Niet alleen voor senioren is het een droom om een keer naar het Amstel Hotel te gaan. Ook voor studenten is het natuurlijk een unieke ervaring. En het is een leuke manier om iemand van een andere generatie beter te leren kennen. Wij hebben de afgelopen jaren al ontzettend veel mooie vriendschappen tussen jong en oud zien ontstaan.”

“De eerste studenten hebben zich al gemeld. Zij kiezen zelf een senior uit aan wie ze gekoppeld worden. De student haalt de senior thuis op en vergezelt die tijdens de lunch. De senioren die meedoen wachten al een tijdje op een maatje. Is er een klik tijdens de lunch? Dan vragen we of de student ook na de lunch maatje van deze senior wil blijven voor de duur van 6 maanden”, aldus Anne.

De lunch vindt plaats op 26 februari. Geïnteresseerde studenten kunnen zich hier aanmelden.

