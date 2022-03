Mooi nieuws: Danny Froger wordt opnieuw vader

Danny zegt: “We hebben fantastisch nieuws! Fallon wordt grote zus. We kunnen echt niet wachten.” Op de andere foto op Instagram hangt Fallon aan de handen van haar ouders, terwijl Ann Dominique haar hand op haar buik legt.

Danny Froger trotse vader

Danny en Ann Dominique zijn sinds 2017 samen. De zanger en voormalig stewardess ontmoetten elkaar in het uitgaansleven. Het was meteen aan. Twee jaar later, in september 2019, kregen ze dochtertje Fallon. Hij schreef speciaal voor haar toen het lied Grote kleine meid.

De geboorte van Fallon noemde Danny de mooiste dag uit zijn leven. “De allerliefste, knapste, mooiste dochter ooit is geboren! Fallon Froger is haar naam! Moeder en dochter maken het goed! Ik hou zoveel van jullie.”

Nu kan hij uitkijken naar de geboorte van zijn tweede kindje.

Ann Dominique werkte voorheen als stewardess bij de KLM en komt uit Zwolle. Danny is de zoon van René Froger en Yolanda Punt.

Bron: Instagram Danny Froger