Dit aangename weer hebben we te danken aan een hogedrukgebied boven het oosten van Europa.

Vrijdag: zonnig lenteweer

Op vrijdag schijnt de zon uitbundig, wat zorgt voor stralend lenteweer. De temperatuur ligt rond de 12 à 15 graden Celsius. Door een matige noordoostenwind is de gevoelstemperatuur iets kouder. Maar in combinatie met het zonnetje mogen we absoluut niet klagen voor de tijd van het jaar. Vrijdagavond koelt het wel snel af.

Zaterdag: lekker uit de wind

Zaterdag gaat het iets harder waaien. Ondanks het zonnige weer maakt de schrale wind die uit het oosten komt het wat kouder dan de maximumtemperatuur van 10 tot 14 graden. Gelukkig blijft het wel droog en schijnt de zon de hele dag door. Neem daarom wel een warme jas of trui mee en kies voor een plekje uit de wind. Laat in de avond en nacht koelt het flink af, maar de temperatuur komt niet of nauwelijks onder het vriespunt.

Zondag: kleine regenbui

Zondag kan op sommige plaatsen helaas wel een enkele bui vallen, maar dat is eigenlijk het enige minpuntje. Als het niet regent, schijnt de zon veel. De temperatuur is vergelijkbaar met de voorgaande dagen en komt tussen 10 en 13 graden uit op het warmste moment van de dag.

Maandag: hogere temperaturen

Vanaf maandag blijft de zon schijnen, maar krijgen we te maken met hoge temperaturen. De meeste plaatsen houden het droog en de middagtemperatuur stijgt naar 14 tot 18 graden. Ook de dagen daarna blijft het rustig voorjaarsweer met flink wat ruimte voor zon. Dat wordt genieten!

Vergeet je ook in de lente niet in te smeren. Beautyvlogger Susan geeft een paar tips om veilig van de zon te genieten:

Bron: Weeronline, Weer.nl