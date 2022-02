En die storm wordt volgens weerdeskundigen nóg heftiger dan Corrie en Dudley.

Storm Eunice

Vrijdagochtend begint storm Eunice over ons land te razen. Naar verwachting is Eunice morgen rond 16.00 uur op haar hoogtepunt. Dan kunnen we tenminste windkracht 9 verwachten.

Bijzonder heftige storm

“Eén ding is zeker: het gaat heftig worden”, vertelt meteoroloog Maurice Middendorp van Buienradar aan RTL Nieuws. “We krijgen te maken met windstoten van 130 tot 140 km/u in een grote strook langs de Nederlandse kust.” En, voorspelt hij: “Windkracht 10 wordt het sowieso, maar windkracht 11 valt ook niet uit te sluiten. En dat is bijzonder te noemen.” Niet alleen de kracht van de storm is uniek, maar ook het feit dat de storm het hele land zal treffen: “Dat zie je niet vaak.”

‘Stap niet in de auto’

Ben je van plan om rond 16.00 uur in de auto te stappen, bijvoorbeeld om van werk naar huis te rijden? Dat kun je beter niet doen, adviseert de meteoroloog. “Als je morgen de weg op moet, voor je werk bijvoorbeeld, zou ik toch overwegen dat niet te doen. Rond die tijd trekken er ook felle buien over, dus voor automobilisten is dat echt niet fijn.”

‘s Avonds gaat de storm liggen

Er wordt veel schade verwacht. Ook buurlanden Duitsland en België vrezen voor de storm. Naar verwachting gaat Eunice in de loop van vrijdagavond liggen, als eerst in Zeeland.

Bron: RTL Nieuws