Mr. Frank Visser krijgt versterking: er komt een nieuw gezicht in ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’

Mr. Frank Visser kon wel wat versterking gebruiken en daarom maakt Mr. Bart Beuving nu zijn opwachting.

Mr. Bart Beuving

“Ik ga zo nu en dan de hamer overnemen van Mr. Frank Visser”, laat Mr. Bart Beuving aan Shownieuws weten. En dat vindt hij best een uitdaging: “Het is deels hetzelfde als wat ik in het dagelijks leven doe, maar het is natuurlijk ook heel anders. Tijdens de opnames zitten er allerlei camera's in mijn snufferd, en de emoties lopen hoog op.”

Uit de hand gelopen burenruzie

Donderdagavond om 21:30 uur is de eerste case van Mr. Bart Beuving te zien. Hij reist af naar Hoorn, waar Melissa boos is op haar buren. Zij hebben een groot zwembad neergezet in de binnentuin en dat belemmert haar zicht. De buren zien het probleem niet. De emoties zijn inmiddels zo hoog opgelopen dat er wordt gescholden en er spullen worden vernield, dus tijd voor Mr. Bart Beuving om in te grijpen.

Opnames

Over de opnames vertelt Heuving: “Het was een buitengewoon intensieve dag. Ik heb veel bewondering gekregen voor iedereen die in medialand werkt. Maar vooral is het heel bijzonder om te zien dat je mensen met problemen verder kunt helpen.”

Bekijk hier een preview van de uitzending:

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door bart beuving (@mrbartbeuving) op 30 Sep 2021 om 3:40 PDT

Dít was de ultieme relatietest voor Rolf Sanchez:

Bron: Shownieuws.