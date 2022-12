Mysterieuze verdwijning van Nadia Weertman zorgt voor veel vraagtekens

Ook worden er in Heerlen en omgeving flyers uitgedeeld.

“We snappen er niets van”

De zaak kwam in het nieuws nadat de zus van Nadia op Facebook een opsporingsbericht plaatste. Deze is inmiddels al ruim 114.000 keer gedeeld en bij meer dan een miljoen Nederlanders terechtgekomen. “We houden moed. Er is nog geen nieuws”, zo liet de zus eerder deze week aan het AD weten. Een nichtje van Nadia sprak gister nog haar bezorgdheid uit. “We snappen er niets van. We zijn erg ongerust en weten niets.” Nadia zou volgens haar niet overstuur of emotioneel zijn geweest op de dag van haar verdwijning.

“Met man en macht”

Volgens de politie is een misdrijf ‘het minst waarschijnlijke scenario’. Zij houden eerder rekening met een noodlottig ongeval, bijvoorbeeld door de gladheid van de afgelopen dagen. “Om dit helder te krijgen maken we nu een tijdlijn. Daar zitten nog een paar gaten in die we door middel van de tips proberen in te vullen. Op dit moment krijgen we door de grote media-aandacht zóveel tips binnen dat we ze lang niet allemaal kunnen verwerken. We zijn er met man en macht mee bezig”, aldus de politie.

Veel onduidelijkheid

De politie denkt dat Nadia er zelf voor heeft gekozen om te vertrekken. “Maar we sluiten andere scenario’s niet uit. Het blijft namelijk wel een vreemd verhaal.” In de tussentijd is een familierechercheur ingeschakeld om het contact met de familie te onderhouden. “We hopen zo verder te komen in het onderzoek. Voor nu is het zelfs onduidelijk wanneer Nadia precies voor het laatst gezien is. Ook daarover lopen sommige verklaringen uiteen, dat maakt het zoeken nog moeilijker.”

Hier nu ook het officiële politiebericht



Nadia Weertman. De 28-jarige Nadia is sinds 16-12-2022 vermist uit Heerlen. Zij is het laatst gezien in de Jonkerstraat / Koningstraat. https://t.co/6pEjbZRdu8 #vermist #Heerlen via @Politie / — RoyHensgens77 (@hensgens77) 20 december 2022

Bron: AD