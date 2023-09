Na 100 (!) jaar is ‘het geheim van Haastrecht’ onthuld: dít is het

Op het geheimzinnige pakketje stond geschreven: ‘Niet openen voordat er honderd jaar na mijn sterfdag zijn verlopen’. Paulina Bisdom van Vliet overleed op 1 juni 1923. Haar huis werd na haar overlijden op Bisdom van Vliets verzoek een museum. Precies 100 jaar na haar dood heeft het museumbestuur het pakketje opengemaakt. Nu zij de inhoud ervan kenden, mocht ‘het geheim van Haastrecht’ eindelijk onthuld worden.

Het geheim is onthuld

En het is...*tromgeroffel*... een dagboek! Op de grote onthulling kwamen vrijdagmiddag achthonderd à duizend nieuwsgierige Haastrechters af. Zij zagen hoe Ancora Dupain, voorzitter van de stichting die het pakketje honderd jaar beheerde, het dagboek onthulde. Het gaat om een dagboek met een harde, rode kaft. Er staat ‘tagesbuch’ op de voorkant. Volgens de voorzitter beslaat het haar leven: “Een blik op haar innerlijke leven en herinneringen aan dierbaren.” Bij iedere dag van het jaar zou een spreekwoord of citaat staan opgeschreven. Het dagboek gaat naar het museum van Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht.

Wie is Paulina Bisdom van Vliet?

De familie van Paulina Bisdom van Vliet was rijk en welvarend. Haar opa, vader en haar man waren burgemeester van Haastrecht. Maar een groot deel van het familiekapitaal is verdiend door haar betovergrootvader. Hij bezat aandelen in de VOC en had een plantage in Suriname. Paulina was de laatste met de naam ‘Bisdom van Vliet’ en liet een mysterieus, verzegeld pakketje achter, waarop stond dat het pas 100 jaar na haar dood geopend mocht worden. De nieuwsgierige inwoners van Haastrecht telden ongeduldig af tot deze grote dag.

Podcast ‘Het geheim van Haastrecht’

Ja, in Haastrecht is het een heel ding geworden. Journalist Lieuwe van Slooten maakte zelfs een podcast over dit stadsgeheim. Hij vroeg zich af waarom de inhoud van het pakket 100 jaar geheim moest blijven. In de podcast Het geheim van Haastrecht probeert hij een beeld van Paulina te schetsen. Ze had de bijnaam ‘de stille burgemeester’, omdat ze een echte weldoener was, die in het dorp veel geld uitdeelde. Toch kon de mysterieuze vrouw aan de andere kant ook overkomen als ijzig en afstandelijk.

Volop speculaties

Inwoners van Haastrecht speculeerden veel over het geheim dat in de envelop zat. Misschien lag er ergens een schat begraven, waren het juwelen of papieren over buitenechtelijke kinderen. Ook Van Slooten was erg nieuwsgierig. “Hoe meer ik over haar te weten kom, hoe meer ik wil weten wat er in het geheimzinnige pakketje zit”, vertelde hij aan Omroep West. Nu het hoge woord eruit is, is hij verrast: “Voor de podcast heb ik misschien wel met half Haastrecht gesproken, maar dit had ik nog niet gehoord. Zo zie je maar, Paulina Bisdom van Vliet is een dame met een bijzonder karakter”, zegt hij tegen Omroep West.

