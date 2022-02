Na acht jaar: eindelijk een teken van leven van de vermiste Rebecca Groenendijk (41)

In februari 2014 verdween de toen 33-jarige Rebecca. Sindsdien waren er zoektochten, een oproep in het tv-programma Vermist en werd er zelfs een stichting opgericht om de zoektochten te financieren. Rebecca’s ouders waren de drijvende krachten achter alle zoekpogingen, maar die waren alle tevergeefs.

Facebookgroep

Anneke, de moeder van Rebecca, richtte ook een Facebookgroep op in haar zoektocht naar haar dochter. De groep, genaamd ‘Rebecca Groenendijk Vermist’, is nog altijd heel actief. Iedere week plaatsten Anneke en anderen berichten over de zoektocht. Nu Rebecca na al die jaren een teken van leven heeft gegeven, en heeft aangegeven dat ze niet gevonden wil worden, vraagt haar moeder via die groep of iedereen wil stoppen met zoeken: “Ze wil graag haar eigen leventje leiden met haar paarden en man. Dus mensen zouden jullie aub willen stoppen met zoeken. Het allerbelangrijkste weten we, ze is gelukkig en heeft het goed”, laat Anneke weten aan de Facebookgroep.

Opluchting

Het is een surrealistische situatie. Anneke en haar man kunnen haast niet geloven dat ze iets van hun dochter hebben vernomen. Nooit dachten Anneke en haar man dat hun dochter zou zijn overleden, maar om na al die jaren te horen dat het goed gaat met Rebecca is een hele opluchting.

Moeilijk

Toch is het ook lastig, vertelt Anneke aan het AD: “Het voelt wel vreselijk dubbel, dat we weten dat ze leeft, maar dat ze geen contact met ons wil.” Veel mensen staan Anneke bij. Via sociale media ontvangt ze veel steun, meer dan ze kan verwerken: “Ik hou het niet vol om alles te antwoorden, hoe goed bedoeld het ook is”, schrijft ze op Facebook.

Bron: AD.