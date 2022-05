Na alle ophef: Meghan toch bezorgd om haar vader

Meghan (40) zou volgens Britse bronnen contact hebben opgenomen met haar vader nadat ze de banden hadden verbroken. Thomas Markle (77) kreeg een beroerte terwijl hij in Mexico was en kon zelfs niet praten. Hij is inmiddels aan de beterende hand en ontslagen uit het ziekenhuis.

De hertogin van Sussex zou er klaar voor zijn om de al vier jaar durende bittere strijd met haar vader te beëindigen. “Ondanks hun slechte relatie is Meghan bezorgd”, zegt een bron dichtbij het koningshuis. “Ze wil weten of er een manier is om privé in contact te komen met haar vader, zonder dat andere familie het weet of erbij betrokken hoeft te zijn.”

Dankbaar

Thomas liet zelf in ieder geval weten dankbaar te zijn dat hij zo goed is geholpen in het ziekenhuis. Ook bedankte hij iedereen die hem beterschap heeft gewenst. “Ik ben diep ontroerd door de liefdevolle berichten die ik van over de hele wereld heb ontvangen. Ik kan nu niet praten, maar ik werk hard aan mijn herstel en zal mensen bedanken zodra het kan.”

Hij schreef deze tekst op een whiteboard. Meghans vader feliciteerde verder koningin Elizabeth met haar zeventigjarige jubileum op de Britse troon.

Moddergooien

Halfzus Samantha Markle is in ieder geval nog niet klaar met moddergooien en geeft Meghan de schuld voor de gezondheidsproblemen van hun vader. Hij zou lijden onder alle familieperikelen.

“Als Meghan nu nog geen spijt zou hebben, krijgt ze dat waarschijnlijk nooit”, zegt Samantha. “Als mijn vader overlijdt, kan ze maar beter wegblijven van zijn begrafenis. Ze hoeft dat ook niet te gebruiken als moment om de aandacht op zichzelf te richten.”

Thomas heeft eerder problemen met zijn gezondheid gehad. Vlak voor het huwelijk van Meghan en Harry kreeg hij twee hartaanvallen. Samantha wijdt dat ook aan de stress rond Meghan.

Bron: The Mirror/ANP