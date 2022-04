Martin zou namelijk als hij terugkomt van het café wel eens op straat plassen, tegen de brievenbus van Martin en Anja.

Kapotte dakkapel

Het begon allemaal met een kapotte, gezamenlijke dakkapel van de beide buren. Ze spraken af dat Martin en Anja de materialen voor een renovatie kochten en dat René op zijn beurt die klus zou klaren. Maar, toen René zijn helft af had, kapte hij ermee. Sindsdien, in totaal inmiddels al drie jaar, zitten Anja en Martin nog met hun kapotte dakkapel en slapen daarom beneden in de woonkamer. Vanwege hun slechte gezondheid is dat geen pretje: Anja heeft kanker en Martin is gedeeltelijk verlamd.

Berg van klachten voor Mr. Frank Visser

Hoewel het klinkt alsof buurman René hier verkeerd zit, blijkt er als Mr. Frank Visser en Viktor Brand aankomen in Groningen heel wat meer aan de hand: René heeft behoorlijk last van de houtkachel van zijn buren. Martin en Anja zijn op hun beurt dan weer boos om de harde muziek van René. En dan komt de echte aap uit de mouw: René is vooral boos op de buren vanwege het gedrag van Martin als hij beschonken uit de kroeg komt.

René zet Martin weg als alcoholist, maar daar is volgens Anja niks van waar. Zij noemt Martin liever een ‘standaarddrinker’: hij begint om 11.00 uur ‘s ochtends met een borreltje en drinkt dan per dag zo’n tien alcoholische versnaperingen. Iemand die ‘standaard drinkt’, dus. En wat gebeurt er nou als Martin beschonken thuis komt in zijn scootmobiel? Hij plast op straat.

Op heterdaad

René zegt Martin al een meerdere keren op straat heeft zien plassen, onder andere tegen zijn brievenbus. Martin geeft toe dat hij één keer op straat zijn behoefte heeft moeten doen. Hij zegt dat dat is omdat hij een plasprobleem heeft: als hij moet, dan moet hij.

Een fikse opeenstapeling van wederzijdse frustraties dus. Tijd voor een uitspraak van Mr. Frank Visser: René hoeft de dakkapel niet te maken, Anja en Martin mogen hun houtkachel niet meer stoken en René moet zijn muziek zachter zetten. Over het plassen op straat wordt niks gezegd.

De lakse zoon

De aflevering stond dus bol van rariteiten, maar toch vallen de kijkers over één detail: de lakse zoon van Martin en Anja. Ze kunnen er niet bij dat hun zoon niet allang een keer de dakkapel gemaakt heeft. Hij begint daar namelijk pas aan als hem dat na de uitspraak gevraagd wordt en dat valt niet in goede aarde:

Die zoon is ook lekker plichtsbesef #mrfrankvisser — Hadya (@hadya0407) 7 april 2022

Die zoon is ook belachelijk natuurlijk dat hij het in die drie jaar nog niet gefixt heeft #mrfrankvisser — namfoh (@namfoh) 7 april 2022

En dan de buurman de schuld geven, omdat je zoon te lui is om je uit de sores te helpen🤔 #mrfrankvisser — Miranda (@Indigolove15) 7 april 2022

Wat is dat voor rare zoon? Je ouders laten zitten met een halve dakkapel omdat je vind dat de buurman mee moet helpen. Het is de dakkapel van jouw ouders. Maak het af man #mrfrankvisser — Dutch J (@lala22land) 7 april 2022

Die zoon is ook een ploert zeg! #mrfrankvisser — Patsy Moonson (@StatlerWaldor17) 7 april 2022

Toch wel erg dat @ViktorBr aan de zoon moet vragen of hij de dakkapel wilt afmaken. Wat een lamzak is die zoon, dat doe je toch zonder te vragen voor je ouders? #mrfrankvisserdoetuitspraak #mrfrankvisser — Ingrid 💙💛 (@Rozecrocs) 7 april 2022

