Na een dipje wordt het later in augustus ‘gewoon’ weer 30 graden

Geniet nog even van de ramen opzetten en de frisse regengeur opsnuiven. De zomer is nog niet voorbij.

Het weer van eind augustus

De regen die deze week op sommige plekken van het land met bakken uit de hemel valt, is geen voorbode voor de weersvoorspelling van de rest van de maand. Volgens Weeronline krijgen we al snel met rustiger weer te maken. Dat is jargon voor ‘het blijft droog en het wordt warm’.

‘Daarbij kan de temperatuur weer oplopen naar zomerse waarden van 25 graden of meer. En als de wind uit het zuiden waait, wordt het misschien zelfs weer een paar keer regionaal tropisch warm. Kortom: best afwisselend weer in de laatste weken van augustus’, schrijft meteoroloog Yannick Damen.

En september dan?

Nu het einde van de zomer nadert, is de grote vraag natuurlijk of we een mooie nazomer krijgen. Hoewel de kans op buien geleidelijk zal toenemen, wordt het niet ‘wekenlang nat’. Yannick Damen voorspelt normale temperaturen van 20 tot 23 graden overdag. ‘Een mooie nazomerdag met 25 graden of meer kan daar ook af en toe tussen zitten.’

Bron: Weeronline