Na een winters weekend wordt het einde van de week weer lenteachtig warm

Het wordt zowel ‘s nachts als overdag warmer. Aan het einde van de week zal het zelfs lenteachtig aanvoelen.

Koud weer in het weekend

In het noorden van het land zakte de temperatuur vannacht op sommige plekken naar bijna -6°C. Brrr! Door deze lage temperaturen kan het maandag plaatselijk nog erg glad zijn. Ook hangt er op sommige plekken een dichte mist. Het wordt maandag in het noorden zo’n 3°C. Een groot verschil met het zuiden, waar het 9°C kan worden. Ook komt de zon op sommige plekken even tevoorschijn.

Zachtere temperaturen

De komende tijd krijgen we te maken met een wat zachtere lucht. Dat begint vannacht. Hierdoor wordt het al iets minder koud. In het noorden zal het rond het vriespunt zijn en in het zuidwesten blijft de temperatuur rond de 6°C hangen.

Het wordt warmer

Vanaf morgen is het gedaan met de ergste kou. Het wordt tussen de 6°C en de 10°C. Vanaf woensdag stijgen de temperaturen verder: dan kan het al tussen de 8°C en 11°C uitkomen. Wolken en zon wisselen elkaar af.

Lenteachtig weer

Vanaf donderdag wordt het lenteachtig weer en dat is uniek voor de tijd van het jaar. Het wordt een zonnige dag en de temperatuur kan plaatselijk tot 13°C stijgen. Vrijdag en in het weekend blijft het zacht weer en zullen we geregeld het zonnetje zien.

Bron: Weer.nl