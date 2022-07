Na hittegolf en regen krijgen we komend weekend weer tropisch zomerweer

Zonneschijn! Ja echt, want komend weekend wordt het heerlijk zomerweer.

Extreem zomerweer

Begin deze week hadden we te maken extreme hitte, met temperaturen die opliepen tot lokaal wel 40 (!) graden Celsius. Vervolgens sloeg het weer volledig om, wat voor veel verkoeling zorgde. Woensdag en donderdag gold zelfs code geel voor de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Daar regende het de hele dag door met hier en daar zelfs hagel of een onweersbui.

Zonnig begin van je weekend

Maar het einde is in zicht, want er zijn een paar zonnige dagen in aantocht. En laten die nu precies in het weekend vallen. Vrijdag blijft het droog en de temperaturen ligt dan tussen de 19 en 25 graden Celsius. Hierbij schijnt de zon vaak en is het schitterend weer om je weekend of vakantie in te luiden.

Heerlijk zomerweer

Zaterdagmiddag stijgt het kwik, aangezien uit het zuidelijke Frankrijk namelijk een stroom warme lucht komt. In het binnenland zal de temperatuur tot iets boven de 25 graden stijgen. Maar in het zuiden of zuidoosten van Nederland kan het wel 27 graden worden. Ook zondag kunnen we in Nederland nog genieten van een tropische zomerdag. De temperatuur varieert vanaf 25 graden en kan oplopen tot meer dan 30 graden. Kortom: heerlijk weer om de barbecue aan te steken. Zo organiseer je een gezonde én lekkere barbecue.

Vergeet niet te smeren

Wie deze zomer in eigen tuin, op het balkon of op het strand van de zon wil genieten, moet zich natuurlijk niet vergeten in te smeren met zonnebrandcrème. Zonkracht hangt namelijk niet af van de temperatuur. Midden op de dag is de zonkracht 7 of 8, dus zonder bescherming kun je dan al in tien minuten verbranden. Mocht je nog zonnebrand over hebben van vorig jaar, dan weet je zó of de crème nog goed is.

Bah, die plakkerige nachten zijn verschrikkelijk. Met deze tips doen je (klein)kinderen wél een oogje dicht met die hitte:

Bron: Weeronline