Na mislukt ‘B&B vol liefde’-avontuur heeft Jacob de liefde gevonden

De vier dames die voor hem naar Portugal zijn gevlogen blijken geen match te zijn, maar de nieuwe dame in zijn leven wél.

Nieuwe liefde voor Jacob uit B&B vol liefde

Als een kijker van het programma een week bij de B&B-eigenaar verblijft, blijkt het tussen de twee meer dan gezellig te zijn. In gesprek met RTL Boulevard zegt hij: “We hadden alle dingen gemeen met elkaar. Alle dingen die ik zoek in een dame kwamen bij haar naar voren.” De twee hebben een ‘fantastische week’ gehad.

Pril geluk

Ondanks dat de liefde tussen de twee tortelduifjes nog pril is, zou Jacob zomaar de ware Jacob voor zijn nieuwe vlam kunnen zijn. Momenteel is ze alweer onderweg naar Portugal om tijd met hem door te brengen. Samen spelen ze graag spelletjes en ook is ze een dierenliefhebber, wat goed uitkomt als er weer iets aan de hand is met kat Peppie of zijn karpers.

Maar daar blijft het niet bij. “Ze is sportief en doet heel veel aan sport. De belangrijkste dingen waren gelijk al raak, dus dat is verrassend”, aldus Jacob. “Ze komt nu voor een langere periode hierheen. Ik hoop dat ons avontuur de komende maanden iets heel moois gaat worden.”

Kritiek

Zijn deelname aan het programma komt Jacob in eerste instantie duur te staan. Zijn vier dames konden niet wachten om na de verplichte quarantaine van 14 dagen snel het vliegtuig naar huis te pakken en ook de kijkers thuis waren niet gecharmeerd van hem. Uiteindelijk weet hij tijdens het afscheidsetentje met de dames nog een gevoelige snaar te raken.

“Ik betwijfel dat ik de liefde nog zal vinden, want jullie laten me twijfelen aan mezelf”, zei hij toen. Via Twitter kreeg hij veel bijval als de vier dames niet verblikken of verblozen na die bekentenis. Velen vonden dat de potentiële liefdeskandidaten van Jacob hem met weinig respect behandelen. Zij vonden dat Jacob, ondanks de ongeïnteresseerde houding van de vrouwen, zijn best deed om er nog iets van te maken. “Hij houdt de eer aan zichzelf”, klinkt het dan ook op Twitter. “Wereldklasse.”

Bron: RTL Boulevard