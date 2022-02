Na prins Charles is ook Camilla positief getest op corona

Dat laat een woordvoerder van Clarence House weten.

Volledig gevaccineerd

Camilla is meteen in zelfisolatie gegaan. “We volgen de richtlijnen van de overheid”, klinkt het in het statement. Prins Charles testte vorige week donderdag al positief op het virus. Dit was de tweede keer dat hij besmet was geraakt. In maart 2020 behoorde hij tot een van de eersten die positief testte. Hij had destijds ‘milde symptomen’ en kon vanuit huis nog wel doorwerken. Charles zit nog steeds in zelfisolatie. In verband met de incubatietijd is Camilla vier dagen later pas positief getest. Ze zal nu tien dagen in isolatie moeten, hoewel ze dit vroegtijdig beëindigen kan als ze negatief test op dag vijf en zes.

Queen Elizabeth

De hertog en hertogin van Cornwall zijn allebei volledig gevaccineerd en hebben inmiddels ook al een booster ontvangen. Clarence House heeft verder geen toelichting gegeven over de gezondheidstoestand van Camilla of Charles. Wel liet een bron binnen het koningshuis eerder weten dat Charles zijn moeder, koningin Elizabeth, twee dagen voor zijn positieve test had gezien. Toen had de prins nog geen klachten, maar de situatie zou wel gemonitord blijven.

Bron: BBC