Na regen komt zonneschijn: Sylvia uit MAFS deelt goed nieuws

Sylvia kreeg tijdens de opnames van Married At First Sight te horen dat ze longkanker heeft. Na meerdere behandelingen leek het de goede kant op te gaan, tot ze een paar weken geleden te horen kreeg dat er een witte vlek op haar long te zien was tijdens een PET-scan. Gelukkig bleek een paar dagen later dat het ging om een ontsteking en geen kanker.

Tumor is geslonken

Deze week heeft ze opnieuw goed nieuws gekregen. “Het komt er eigenlijk op neer dat van die ‘schimmelbende’, daar is bijna niks meer van over. De arts vertelde me ook nog dat de verdikking op mijn long, die komt door de bestralingen, is geslonken.” En daar houdt het goede nieuws niet bij op. Haar tumor is namelijk ook geslonken. “Kijk, now we’re talking”, aldus Sylvia.

