Na regen komt zonneschijn: volgende week 25 tot 30 graden

En dat is natuurlijk een fijn vooruitzicht…

“Geen onaardig weer”

Vandaag en morgen halen we nog maar net de 20 graden. Toch vindt William Huizinga van Buienradar dat het ‘geen onaardig weer is’. Morgen is het wat koeler dan vandaag door een frisse NoordWesterwind en in de middag kan er ook een bui vallen. Er is wat bewolking maar af en toe laat het zonnetje zich ook zien.

“Uitschieters naar 30 graden”

Vanaf het weekend stijgen de temperaturen weer langzaam en volgende week wordt het weer heerlijk genieten voor de zonaanbidders. De temperaturen lopen dan op tot 25 graden. “In het zuidoosten krijgen we misschien uitschieters naar 30 graden”, zo vertelt William. “Het gaat om zomerse temperaturen, maar geen extreme hoogstandjes. Geen tropische toestanden. Ik verwacht zo’n 25 graden in het midden van het land en 28 graden in het zuidoosten.”

Met dit soort temperaturen is het natuurlijk wel belangrijk om veilig te zonnen. Daarom hier wat belangrijke tips:

