Na regen komt zonneschijn: volgende week kans op 20 graden

We moeten heel even doorbijten. De komende dagen krijgen we maken met veel buien en harde windstoten, maar vanaf maandag wordt het beter.

Volgende week 20 graden

Dan breekt er namelijk een periode aan van hogere temperaturen en meer zon. Wordt het nu eindelijk lente? Raymond Klaassen van Weerplaza is positief: “We laten de weken van kou en wisselvallig weer achter ons.”

Typisch lenteweer

“Vanaf maandag draait de wind naar zuid-zuidoostelijke richting en komt er vooral zachte lucht onze kant op), aldus weerman Raymond tegen Nu.nl. “Het wordt typisch lenteweer. De lucht zal niet altijd strakblauw zijn, maar de zon is dan naar verwachting wel heel vaak te zien.”

Zelfs warmer dan 20 graden

In het zuiden van het land kan het zelfs een paar graden warmer worden dan 20 graden. Heerlijk! Als het in De Bilt ook 20 graden wordt, is dat voor het eerst dit jaar. Die kans is op maandag en dinsdag het grootst. Daarna worden de verwachtingen iets onzekerder en neemt de kans op een bui toe, maar écht koud wordt het niet meer.

Komend weekend

Helaas is dat komend weekend nog wel het geval. Vrijdag en zaterdag is er zelfs nog kans op nachtvorst en overdag wordt het niet warmer dan 10 graden. Dat is aan de frisse kant voor de tijd van het jaar: gemiddeld is het tijdens de eerste tien dagen van april zo’n 11 tot 14 graden.

Bron: Weerplaza, Weeronline