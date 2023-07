Na storm komt zonneschijn: het wordt hothothot de komende dagen

“Het zomerweer keert weer snel terug, vrijdag wordt het al 28 graden”, zo vertelt meteoroloog Maurice Middendorp aan RTL Nieuws. Zaterdag wordt het nog warmer en kunnen we zelfs tropische temperaturen verwachten.

Genieten

Voordat het zo ver is, hebben we vandaag met stapelwolken te maken en in het oosten en noordoosten komen zelfs nog wat regenbuien voor. Gelukkig loopt de temperatuur ’s middags al lekker op tot maximaal 22 graden. Langs de kust wordt het ongeveer 20 graden. Vrijdag is het genieten geblazen met temperaturen rond de 24 graden in het Waddengebied, 28 graden in het midden van het land en 30 graden in het zuidoosten.

Broeierig warm

Volgens meteoroloog Maurice moeten we ons in het weekend instellen op broeierige dagen. “We krijgen te maken met tropische temperaturen en de plaknachten zijn er ook weer bij.” Zaterdag zijn er maximumtemperaturen van 31 graden in het binnenland en zelfs 33 graden in het zuidoosten. Op de Waddeneilanden is het minder warm met een temperatuur van 26 graden. Ook zondag zijn er nog zonnige perioden. “In de loop van die dag neemt de kans op onweersbuien toe”, aldus Maurice.

Bron: RTL Nieuws