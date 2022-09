Na zonneschijn komt regen: deze week wordt het parapluweer

Vandaag is het in zo goed als heel Nederland nog lekker warm en zonnig, al moeten Zeeland en Noord-Brabant later op de dag rekening houden met code geel. In die provincies is er kans op onweersbuien (en wordt de toon voor de rest van de week gezet).

(Milli)meters maken

Het duurt wel nog even voordat de rest van het land ook met pijpenstelen te maken krijgt; vanaf morgen wordt het eerst wat koeler en woensdag komen de eerste buien op gang. Maar op donderdag valt het toch echt met bakken uit de hemel. “We moeten dan gaan denken aan regenval van meer dan vijftig millimeter in een paar dagen tijd. Vooral in de kustgebieden. Daar zijn de buien nog actiever”, zegt Wouter van Bernebeek van Weerplaza.

Verlichting

Helaas zijn die vijftig millimeters niet voldoende om af te rekenen met de droogte waar Nederland onder gebukt gaat, aangezien het neerslagtekort volgens Wouter op sommige plaatsen meer dan 350 millimeter is. “Maar natuurlijk geeft elke bui die nu valt wel iets van verlichting.”

Acclimatiseren

Ook komend weekend heb je waarschijnlijk meer aan een jas dan aan een zomerjurkje. “Het is dan aan de koele kant, met de nodige buien”, aldus Wouter. “De temperatuur zal tussen de zeventien en twintig graden liggen.” Hoewel dat niet bijzonder is voor deze tijd van het jaar, zal het voor sommigen even acclimatiseren zijn. Of ronduit genieten natuurlijk, als je die bloedhitte inmiddels beu bent.

Bron: AD.nl