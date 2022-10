Na zonneschijn komt regen? Zó nat wordt de maand november

Dag oktober!

Maandagochtend begon nog mild. De laatste oktoberdag geeft ons nog een beetje zon toe én een strakblauwe lucht. Maar dat heerlijke weer slaat om als november zich aandient.

Hoi november

Laten we beginnen met goed nieuws: het wordt geen extreem natte novembermaand. Tenminste, niet natter dan gemiddeld. In november valt gewoonlijk 84 mm regen in totaal. Daarmee is het de op één na natste maand van het jaar. Er zal dit jaar naar verwachting niet meer regen vallen dan dat. Maar het slechte nieuws: ook niet minder.

Je kunt er vanuit gaan dat we acht tot vijftien dagen regen krijgen in november en dat er 84 millimeter valt. Ter vergelijking: vorige maand viel er slechts 46 millimeter regen. Het gaat dus bijna twee keer zo veel regenen als in oktober!

Aan de kust wordt nog eens wat extra regen verwacht. Of je die regenlaarzen dus klaar moet zetten? Ja, helaas wel.

Milde temperaturen

Gelukkig blijven de temperaturen aan het begin van deze week nog mild met zo'n 16 à 18 graden. Later deze week zakt die temperatuur naar een graad of 13 en gedurende de maand zal het kwik gestaag naar zo'n 7 à 10 graden afdalen. Hang die winterjas dus ook maar alvast klaar.

Bron: Weeronline.